Προσβάσιμη για τους τυφλούς θα γίνει η πλατφόρμα εκμάθησης Ελληνικών “ Staellinika” της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας, ανακοίνωσε ο Ιωάννης Χρυσουλάκης

Τον "προσωπικό του στόχο" να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου η πλατφόρμα εκμάθησης Ελληνικών “ Staellinika” της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας να καταστεί προσβάσιμη στα άτομα με οπτική αναπηρία, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Χρυσουλάκης κατά τη διαδικτυακή συνάντησή του με τους American Friends of the Blind in Greece, στη Βοστώνη.

Πρόκειται για έναν ιστορικό Οργανισμό Ομογενών με έδρα στη Βοστώνη των ΗΠΑ, ο οποίος στα 75 χρόνια από την ίδρυσή του στηρίζει ανελλιπώς και με κάθε τρόπο τους τυφλούς στη χώρα μας, καθώς βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον "Φάρο Τυφλών Ελλάδας".

Στη συνάντηση συμμετείχε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο των American Friends of the Βlind in Greece, καθώς και η νεοεκλεγείσα πρόεδρος του "Φάρου Τυφλών της Ελλάδας", κα Μαρία Τζεβελέκου. Ο κ. Χρυσουλάκης εξήρε τη συμβολή του Οργανισμού και συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σημαντική προσφορά τους, αλλά και την πολύπλευρη δράση τους.

Επίσης, αναφέρθηκε στις ευρύτατες δράσεις και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, όπως το Study in Greece. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην απόφασή του να δρομολογήσει την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για άτομα με απώλεια όρασης στην πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών “ Staellinika”, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ισότητας, αλλά και του καθήκοντος της Πολιτείας για την κοινωνική ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.

Ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε και στο Παγκόσμιο Πανομογενιακό Συνέδριο, που θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2022 στη Θεσσαλονίκη, απευθύνοντας πρόσκληση στους παριστάμενους να συμμετάσχουν σε αυτό.

Η πρόεδρος του "Φάρου Τυφλών Ελλάδος" από την πλευρά της ευχαρίστησε τον κ. Χρυσουλάκη για την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη συνάντηση, καθώς και για το ενδιαφέρον του, σημειώνοντας ότι αποτελεί "ελπίδα για το μέλλον". Ο πρόεδρος των American Friends of the Blind in Greece, Bob Adams, δήλωσε ότι η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αποτελεί "τιμή" για τον Οργανισμό, αλλά και αναγνώριση των προσπαθειών τους. "Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος" κατέληξε, απευθυνόμενος στον κ. Χρυσουλάκη, και "έτοιμος να κάνω τα επόμενα βήματα μαζί σας".

