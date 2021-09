Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα η επίσημη έναρξη του προγράμματος «Connect the dots», ένα πρόγραμμα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα (Start up) που διεξάγεται από τον οργανισμό «Ελληνική Πρωτοβουλία» (The Hellenic Initiative) με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, στο πλαίσιο της καμπάνιας της «ΗΠΑ-Ελλάδα: Γιορτάζοντας 200 Χρόνια Φιλίας», ενώ τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Μέσω του προγράμματος επιτυχημένοι έλληνες της ομογένειας μέχρι 40 ετών παρέχουν διαδικτυακή καθοδήγηση (mentoring) σε ταλαντούχους και πολλά υποσχόμενους επιχειρηματίες από την Ελλάδα, που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους.

O πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ ,στον χαιρετισμό που έκανε στην εκδήλωση εξέφρασε την περηφάνια του για την στήριξη της πρεσβείας σε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, ενώ ευχαρίστησε την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» που το έθεσε υπό την αιγίδα της .

H Επιτροπή έχει κάνει σημαντική δουλειά, τόνισε ο κ. Πάιατ, γιορτάζοντας την ιστορία της Ελλάδας, τιμώντας τους ανθρώπους της και αναδεικνύοντας τα πολλά επιτεύγματά της μέσα σε μια δύσκολη χρονιά.

Στην συνέχεια ο κ. Πάιατ σημείωσε ότι όπως είπε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του τηλεφώνου τους την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με την Ελλάδα για να επιδιώξουν μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία.

«Από αυτή την άποψη, προσβλέπουμε στον Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας τον επόμενο μήνα ως ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσουμε και να επιταχύνουμε την ισχυρή πρόοδο που έχουμε δει στις εμπορικές, επενδυτικές και τεχνολογικές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας» υπογράμμισε ο αμερικανός πρέσβης.

Παράλληλα ο κ. Πάιατ τόνισε ότι η υποστήριξη στο πρόγραμμα "Connect the Dots" βασίζεται στη μακροχρόνια συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία (Hellenic Initiative) για την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας βοηθώντας στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Ελλάδας.

Επιπρόσθετα ο κ. Πάιατ υπογράμμισε το ρόλο των ελληνοαμερικανών στην ενίσχυση των δεσμών που ενώνουν τους δύο λαούς και στην υποστήριξη της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ που «…ποτέ δεν ήταν ισχυρότερη».

«Καθώς αναμένουμε τα επόμενα διακόσια χρόνια σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας, είμαι βέβαιος ότι οι συνεισφορές οργανώσεων της διασποράς όπως η Ελληνική Πρωτοβουλία θα εμβαθύνουν τη φιλία μας και θα προωθήσουν τις προσπάθειές μας για την οικοδόμηση μιας ακόμη πιο σταθερής και ευημερούσας Ελλάδας» κατέληξε ο πρέσβης.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη ευχαρίστησε τον αμερικανική πρεσβεία και τον κ. Πάιατ προσωπικά για την συμμετοχή τους στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια, προσθέτοντας ότι η στήριξη που παρέχει η αμερικανική πρεσβεία στο πρόγραμμα «Connect the dots» είναι μια μοντέρνα έκφραση φιλελληνισμού.

Η κ. Αγγελοπούλου τόνισε ότι οι περισσότερες δράσεις που είναι υπό την αιγίδα της επιτροπής στοχεύουν στην ανάπτυξη και την ευημερία.

Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μια πύλη εισόδου στο τρίτο αιώνα της σύγχρονης ζωής της Ελλάδας υποστήριξε η πρόεδρος της Επιτροπής προσθέτοντας ότι τα ταλέντα της Ελλάδας πρέπει να μείνουν στον τόπο τους και «…να μην χρειάζεται να ξενιτευτούν κυνηγώντας ευκαιρίες».

Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες, συνέχισε η κ Αγγελοπούλου, και να αναπτύξει το τεχνολογικό της οικοσύστημα.

«Η σύνδεση με την ομογένεια θα αποτελέσει ένα καταλυτικό παράγοντα εξωστρέφειας και ανάπτυξης και αυτό το γνωρίζει καλά η Ελληνική Πρωτοβουλία που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία και συνεισέφερε ένα πολύτιμο δίκτυο επαφών για αυτή ειδικά την πρωτοβουλία.» είπε η κ. Αγγελοπούλου.

Παράλληλα η κ. Αγγελόπουλου αναφέρθηκε σε δυο εμβληματικές δράσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» οι οποίες στοχεύουν στο μέλλον της Ελλάδας. Η πρώτη είναι το Forum «Η Ελλάδα το 2040» όπου εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών εταίρων επιχειρούν να καταγράψουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος τους τα επόμενα 20 χρόνια. Τα συμπεράσματα του Forum θα αποτυπωθούν σε μια «Λευκή Βίβλο» που φιλοδοξία της Επιτροπής είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο και θα είναι προσβάσιμο σε όλους είπε η κ. Αγγελόπουλου.

Η δεύτερη είναι και η δημιουργία του Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που γίνεται με την συνεργασία του (Κωνσταντίνος Δασκαλάκης από το πανεπιστήμιο ΜΙΤ, του Χρήστου Παπαδημητρίου από το πανεπιστήμιο Columbia και του Τιμο Σέλις από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρήστος Δήμας και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής.

