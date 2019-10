Σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια υπολογίζεται ο γαστρονικός τουρισμός παγκοσμίως, τόνισε ο ιδρυτής του World Food Travel Association, Έρικ Γούλφ, με την πρεσβευτή της Ένωσης στην Ελλάδα, Μαρία Αθανασοπούλου, να σημειώνει ότι "η χώρα μας έχει όλα τα εχέγγυα, ώστε την επόμενη 10ετία να αποτελεί πρωταγωνιστή και το Νο 1 στον γαστρονομικό τουρισμό, υπό την προϋπόθεση, ότι θα πατήσουμε γκάζι για να το κατακτήσουμε και θα δουλέψουμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά".



Αυτά επισήμαναν οι δύο προαναφερόμενοι μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο περιθώριο του Διεθνούς Food Travel Summit "FoodTreX Thessaloniki", που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού στην Ελλάδα και με τη συνδιοργάνωση της εταιρείας τουριστικού marketing Respond On Demand,της Top Tourism και της World Food Travel Association (WFTA).



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ Γούλφ, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 93% των ταξιδιωτών, αναζητούν ανά τον κόσμο γαστρονομικές εμπειρίες και κατά μέσο όρο το 25% των τουριστών "ξοδεύει σημαντικά ποσά" στις χώρες που επισκέπτεται για φαγητό και ποτό. Στην Σιγκαπούρη, όπως είπε, το 9% των εσόδων από τον τουρισμό αφορά στον γαστρονομικό τομέα. Στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 15% και στην Ελλάδα, "τα έσοδα από τον τουρισμό ανέρχονται σε 16 δισ. ευρώ και τα 4 δισ. ευρώ αφορούν στον γαστρονομικό τομέα (φαγητό και ποτό), ήτοι στο 25%".



Τεράστιες οι δυνατότητες ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα



Στην ομιλία του στο σημερινό summit, ο κ. Γούλφ επισήμανε χαρακτηριστικά, πως "κάθε σπουδαία ανάμνηση που έχω από τις επισκέψεις μου στην Ελλάδα συνδέεται άρρηκτα και άμεσα με το φαγητό και το ποτό... Ήπια κάποια στιγμή το ίδιο κρασί που είχα δοκιμάσει εδώ στην Ελλάδα σε εστιατόριο του Σαν Φανσίσκο, όμως απογοητεύτηκα εντελώς. Δεν είχα την ίδια γαστρονομική εμπειρία, αφού το σκηνικό της Αμερικής αδίκησε τη γεύση του κρασιού που έπινα και το οποίο με είχε ενθουσιάσει στην Ελλάδα".



Υπογραμμίζοντας ότι το 100% των τουριστών παγκοσμίως τρώνε και πίνουν κι "αφού δεν είναι όλοι φαν των επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ο κ. Γούλφ σημείωσε, ότι καταγράφονται τεράστιες οι δυνατότητες ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα.



Δυστυχώς, όπως είπε "δεν κάνετε πολλά στην παρούσα φάση για την ανάπτυξη του ελληνικού γαστρονομικού τουρισμού. Είναι τεράστιες πραγματικά-πρόσθεσε- οι δυνατότητες ανάπτυξης του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα και δεν το έχετε συνειδητοποιήσει καν". Εξηγώντας ότι αυτό συμβαίνει συνεπεία του ότι υπάρχουν κενά γνώσης σχετικά με το τι είναι γαστρονομικός τουρισμός και πως μπορεί να αναπτυχθεί", ο κ. Γούλφ, ανέφερε πως "η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά για την καλύτερη και βαθύτερη ενημέρωση σχετικά με τον γαστρονομικό τουρισμό, όπως και η εξωστρέφεια.

Μην είστε εσωστρεφείς και συζητάτε μόνο μεταξύ σας. Δικτυωθείτε, μιλήστε με άλλους στο εξωτερικό", προέτρεψε.



Αναφερόμενος στις προκλήσεις που έχουν οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν προκειμένου να αναπτύξουν τον γαστρονομικό τουρισμό, ο κ. Γούλφ επισήμανε τέσσερα πεδία. Το πρώτο αφορά την κατάρριψη στερεοτύπων, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πρέπει να πάψουν να προτάσσουν, μεταξύ άλλων, το τζατζίκι, τον μουσακά και την χωριάτικη σαλάτα και σημείωσε χαρακτηριστικά πως "η ελληνική κουζίνα είναι πολύ πιο πλούσια έναντι των τροφίμων και ποτών που γνωρίζουν στο εξωτερικό οι εν δυνάμει τουρίστες". Το δεύτερο πεδίο αφορά τον εξαμερικανισμό και επ αυτού τόνισε "σταματήστε να προσαρμόζεται τις γεύσεις σας σε αυτές των άλλων χωρών. Παραμείνετε αυθεντικοί".



Το τρίτο πεδίο, έγκειται στον οξυμένο ανταγωνισμό ανά τον κόσμο σε ότι αφορά τον γαστρονομικό τουρισμό και την ανάπτυξή του."Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό Brand name, που όμως χρειάζεται να το κάνετε πιο μοντέρνο και κυρίως να το ανανεώσετε (freshen up)" ενώ το τέταρτο πεδίο, αφορά στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα προκειμένου να "τρέξει" και να αναπτύξει τον γαστρονομικό τουρισμό.



"Ο WFTA κατέληξε ο κ Γούλφ, "είναι στο πλευρό σας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά γνώσης και να έχετε έτσι οι Έλληνες ολοκληρωμένη θέση και άποψη, ώστε να μπορέσετε πιο εύκολα να χαράξετε τη στρατηγική σας".



Στο εξωτερικό δεν γνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει προγράμματα γαστρονομικού τουρισμού. "Σε έρευνα που έκανα προσωπικά στα τουριστικά γραφεία της Κεντρικής Ευρώπης, προ οκτώ μηνών, ρωτώντας αν ξέρουν την ελληνική γαστρονομία και τον ελληνικό γαστρονομικό τουρισμό, το 92% εξ αυτών απάντησε ότι ξέρει την ελληνική γαστρονομία και είναι εξαιρετική και το 82% από αυτούς επισήμανε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει προγράμματα μέσω των οποίων θα μπορούσαν να προωθήσουν τον ελληνικό γαστρονομικό τουρισμό", επισήμανε η Certified Ambassador of World Food Travel Association in Greece & Master Culinary Travel Professional, Μαρία Αθανασοπουλου, προσθέτοντας πως "πρέπει να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα".



Δυστυχώς, όπως υπογράμμισε "δεν υπάρχουμε για αυτούς σε ό,τι αφορά τον γαστρονομικό τουρισμό, παρά το γεγονός ότι ξέρουν ότι έχουμε καλό φαγητό".

Τα τελευταία χρόνια πάντως εταιρίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα εστιάζουν στην προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την προώθησή του, αν και όχι σε ευρεία κλίμακα ακόμη.



Υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετική γαστρονομία, η κ. Αθανασοπούλου εξέφρασε την άποψη ότι "δεν έχουμε σχεδόν καθόλου γαστρονομικό τουρισμό" και την εκτίμηση ότι "είναι θέμα εκπαίδευσης. Οι επαγγελματίες μας στον τουρισμό γενικότερα δεν εκπαιδεύονται όπως θα πρέπει, άρα μιλώντας για κάτι ειδικότερο, οι ανάγκες είναι περισσότερες.

Νομίζω πρόσθεσε η κ Αθανασοπούλου ότι είναι κυρίως μια... "κατάρα της φυλής μας", που ενώ ξοδεύουμε πολλά για να φτιάξουμε κάτι, όπως ξενοδοχείο ή εστιατόριο, ωστόσο δεν βάζουμε στο νου μας καθόλου, ότι αυτό το πράγμα θέλει τουλάχιστον μια 5ετή σοβαρή προώθηση και με πρόγραμμα, που έχει κόστη. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Αν δείξουμε στο κράτος ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε , τότε και αυτό θα είναι βοηθός".



"Η μαγιά υπάρχει στην Ελλάδα για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και είναι πολύ καλή", είπε η κ. Αθανασοπούλου .Όμως δεν το προωθούμε/επικοινωνούμε όπως πρέπει. Η γαστρονομία για να πουληθεί σαν ταξιδιωτική εμπειρία πρέπει να καταγραφεί και να πάρει μια τιμή και μετά αυτό να προωθηθεί προς τα έξω για να έρθουν οι τουρίστες.Ο γαστρονομικός τουρισμός δεν αφορά μόνο ειδικά γκρουπ ανθρώπων ή ομάδων -αλλά όπως τόνισε- "αφορά πια τους πάντες. Είναι η νέα μόδα για την επόμενη 10ετία, και πρέπει πολύ σοβαρά να καταγράψουμε τι προσφέρουμε σαν Ελλάδα" .

Απευθυνόμενη στους επαγγελματίες συνέστησε: "Καταγράψτε τη δραστηριότητα σας, βάλτε μια τιμή, κάντε το εύκολο για τον γαστρονομικό τουρίστα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι δεν θα ζοριστεί να έχει μια γαστρονομική εμπειρία στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι υπάρχει".

Ερωτηθείσα σχετικά με τα αίτια που ο γαστρονομικός τουρισμός δεν έχει προωθηθεί όσο θα έπρεπε στην Ελλάδα απάντησε πως "ο τουρισμός στην Ελλάδα λειτουργούσε στον αυτόματο πιλότο. Έρχονταν άνθρωποι από παντού πριν από 30 χρόνια, επειδή είμασταν η Ελλάδα... "Έχουμε πολλούς ανταγωνιστές στον κόσμο, η Ασία βγαίνει επιθετικά στον τουρισμό και επενδύει μεγάλα ποσά (δημόσια και ιδωτικά) για την προώθησή του και το ίδιο πράττουν και στην Ανατολή. Η ανάπτυξη του γατροστρονομικού τουρισμού απασχολεί όλες τις χώρες, αυτή τη στιγμή σαν project και εμείς πρέπει να πατήσουμε γκάζι. 'Εχουμε όλα τα εχέγγυα την επόμενη δεκαετία να είμαστε νούμερο ένα στον γαστρονομικό τουρισμό. Απλώς πρέπει να δουλέψουμε άμεσα και γρήγορα και να είμαστε όλοι μαζί σαν μια γροθιά" ανέφερε η κ Μαρία Αθανασοπούλου.



Με τη φράση "έχετε μακρύ δρόμο για να είστε καλοί (a long way to be good), η Βρετανίδα ραδιοφωνική παραγωγός -δημοσιογράφος για θέματα υγιεινής διατοφής Σαντάλ Κούκ, επισήμανε πως "υπάρχει η μαγιά, έχετε εξαιρετικό φαγητό, αλλά δεν κανείς δεν γνωρίζει αυτά που προσφέρετε γιατί απλά δεν τα έχετε επικοινωνήσει.... Χθες το βράδυ δεν έφαγα στο ξενοδοχείο, αλλά πήγα σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έφαγα το καλύτερο βίγκαν γεύμα που είχα ποτέ".



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ίδια τόνισε "εστιάστε στην vegan αγορά, ώστε να προσελκύσετε αυτούς, αλλά και όσους περιορίζουν το κρέας από τη διατροφή τους και που υπολογίζονται σε 26 εκατ. στη Μ. Βρετανία".

Σύμφωνα με την κ Κούκ, "το 14% σε παγκόσμιο επίπεδο είναι vegitarian και ένα ποσοστό 31% αφορά στους vegan και τους flexitarian (αυτοί που περιορίζουν το κρέας από τη διατροφή τους). Η ίδια ανέφερε επίσης ότι το 93% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, θεωρεί ότι οι ταξιδιωτικές εταιρίες είναι υπεύθυνες για την προστασία του περιβάλλοντος, ποσοστό 92% αναζητά βιώσιμη εμπειρία και μόλις το 38% κατορθώνει να την βρει".



