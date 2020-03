Η αναλυτική λίστα με το είδος των καταστημάτων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υφ. Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά.



α) Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών για την κάλυψη των οικιακών αναγκών, ιδίως σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κάβες



β) Τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών, καθώς και ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων



γ) Τα καταστήματα οπτικών, καθώς και τα καταστήματα πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες



δ) Οι δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away), εφόσον δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18149/13.3.2020 (Β' 855)



ε) οι λαϊκές δημοτικές αγορές, κατά το μέρος μόνο που πωλούνται προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρωτισμό εντός των καταστημάτων



στ) τα πρατήρια υγρών καυσίμων



ζ) τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, συμπεριλαμβανομένων των συνεργείων που λειτουργούν εντός καθετοποιημένων μονάδων αντιπροσωπειών λιανικής και after sales



η) τα καταστήματα εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων



θ) τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ ή καταστήματα πώλησης ψιλικών



ι) τα καθαριστήρια



ια) τα καταστήματα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών κούριερ



ιβ) τα καταστήματα πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων



ιγ) τα καταστήματα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρωτισμό εντός των καταστημάτων



ιδ) τα καταστήματα εταιριών παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου



ιε) τα καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών φαρμάκων ή υλικών



ιστ) τα γραφεία τελετών (κηδειών)



ιζ) τα εμπορικά καταστήματα εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων όλης της χώρας, τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρωτισμό εντός των καταστημάτων



Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει τα εμπορικά καταστήματα κατά το μέρος που εκτελούν ηλεκτρονικές παραγγελίες που παραδίδονται στη διεύθυνση του πελάτη.

Κλειστά από σήμερα τα εμπορικά καταστήματα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε τη λίστα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται έως 31/03/2020, εφ' όσον έχουν τον εξής Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

4719 'Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)



4741 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)



4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών

4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτ.)

4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4753 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4754 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ.)

4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4772 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4777 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4778 'Αλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας

5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας

5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)

5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

8510 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8552 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8559 'Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, εξαιρείται η εξ'άποστάσεως εκπαίδευση

9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

9101 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

9102 Δραστηριότητες μουσείων

9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

9104 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

9200 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21)

9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020

9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319 'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020

9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

9329 'Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

9602 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

9604 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

881015 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες

47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ.)

47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ.)

47767712 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ'οίκον (e-shop κτλ)

56292002 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων

56292004 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

56292005 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away)

82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων

82191102 Υπηρεσίες πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων

94991601 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94991602 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96091906 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96091908 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96091909 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96091912 Υπηρεσίες ιερόδουλου

96091916 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

96091917 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)



Η δραστηριότητα όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops-in-a-shop), βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές .



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς, επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό κέντρο 1520.

Πηγή: skai.gr