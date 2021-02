Εργαζομένους 25 διαφορετικών ειδικοτήτων αναζητά αυτή τη στιγμή η Pfizer για τη στελέχωση του Ψηφιακού Κέντρου Τεχνολογίας (Hub) της στη Θεσσαλονίκη.

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Senior Associate, Network Engineer

Supply Chain Visibility Software Engineer

Supply Chain Analytics and Database Specialist

Product Metrics Analyst

Sr Manager Data Scientist x2

Associate, Portfolio & Operations

Sr. Mgr. Service Reliability Engineer

Software Development Team Leader

Scrum Master (Manager DevSecOps Applications)

Salesforce Engineer

Microservices Lead

Scrum Master (Manager, Solution Engineer -MARM)

Product Owner

Application Service Delivery Manager

Manager Analytics Solution Engineer

Corporate Affairs Digital Program Delivery Manager

Application Delivery Manager (RnD)

Visual Analytics Lead

Data Science Manager

Kaizen Facilitation and Agile Coaching Manager

Senior BI/Analytics Engineer

Lead Engineer for Web Publishing Roadmap (PHP/CMS)

DBA/DB Engineer for Technology & Infrastructure Liaison – Applications Management

Senior Platform Engineer

Business Analyst / Digital Portfolio Manager

Ήδη, η Pfizer παρουσιάζει το Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη στην πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς διαβλέπει σημαντικές προοπτικές για συνέργειες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ αναζητά τους επόμενους εργαζόμενους του Hub ανάμεσα στους κορυφαίους φοιτητές.

Στις 19 Νοεμβρίου 2020, τα στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν το Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας (Hub) σε φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έπειτα από σχετική πρόσκληση, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση, που συντονίστηκε από τον επίκουρο καθηγητή Κωνσταντίνο Φούσκα, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 130 φοιτητές, καθώς και αρκετά μέλη ΔΕΠ της σχολής. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο και τα μελλοντικά σχέδια του Κέντρου και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας σε αυτό.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας και Πρόεδρος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, σημείωσε: «Μετά από τη μεγάλη επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, τόσο από πλευράς αριθμού συμμετεχόντων, όσο και από τις πληροφορίες που λάβαμε, αναζητούμε με προσμονή την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργειών με το Κέντρο. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, την πρακτική άσκηση των φοιτητών, τη συν εποπτεία διπλωμάτων και διπλωματικών εργασιών, την από κοινού υποβολή και συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, διαλέξεις κ.λπ. Στόχος του Τμήματος δεν είναι να περιορίσει τους δεσμούς του με το Κέντρο απλώς στο επίπεδο των ευκαιριακών δράσεων, αλλά να μπορέσει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την τεχνογνωσία της σε πιο μόνιμη βάση. Έχοντας αυτό υπόψη, έχουμε καλέσει την Pfizer να συμμετάσχει στο νεοσύστατο Βιομηχανικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο του Τμήματος, μια πρόσκληση που ελπίζουμε να γίνει δεκτή».

Επίσης, στις 2 Δεκεμβρίου 2020, τα στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν το Κέντρο, μέσω μιας διαδικτυακής εκδήλωσης στους φοιτητές και καθηγητές του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού της Σχολής Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Συζήτησαν μαζί τους για το έργο και τα σχέδια του Κέντρου, καθώς και για τις δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία στον τομέα της έρευνας, αλλά και για τις ευκαιρίες καριέρας που προκύπτουν για τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Τομέα και του ευρύτερου Πανεπιστημίου. Στη συζήτηση υπήρξαν πολλές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες του Πανεπιστημίου και αρκετές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στο Hub.

Ο Διευθυντής του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού, Καθηγητής Νίκος Βασιλειάδης, σημείωσε: «Στην εξαιρετικά πετυχημένη εκδήλωση αυτή συμμετείχε μεγάλος αριθμός από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές και καθηγητές του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού, αλλά και γενικότερα του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα τεχνολογίας με τα οποία ασχολείται το Hub, και να συζητήσουμε τρόπους συνέργειας μεταξύ του Hub και του Τμήματος Πληροφορικής σε επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους εκπροσώπους του Hub τα skills που είναι απαραίτητα για την συνεργασία με το Hub, ενώ οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην κατανόηση του είδους των δεδομένων που συλλέγονται από τις εφαρμογές του Hub και των διαβλεπόμενων μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσής τους».

Ο επικεφαλής του Ψηφιακού Κέντρου Τεχνολογίας της Pfizer στην Θεσσαλονίκη της Pfizer, Nico Gariboldi δήλωσε σχετικά: «Αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως ένα ενεργό τμήμα του τοπικού, αλλά και του ευρύτερου ελληνικού οικοσυστήματος και για αυτό προχωράμε σε αυτές τις συναντήσεις και σε όσες θα ακολουθήσουν, ώστε να γνωριστούμε με τους πιθανούς μελλοντικούς μας συνεργάτες και εργαζόμενους. Οι εκδηλώσεις, ήταν εξαιρετικές και πραγματικά εντυπωσιάστηκα τόσο από την άψογη επαγγελματική οργάνωση τους, που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το υψηλό επίπεδο των Πανεπιστημίων της πόλης, όσο και από το ενδιαφέρον και την μεγάλη συμμετοχή της κοινότητας και το υψηλό επίπεδο των ερωτήσεων που λάβαμε. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε διάφορα πολύ σημαντικά πεδία συνεργασίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με στόχο την εφαρμογή καινοτομιών που θα βελτιώσουν τη ζωή των ασθενών».

Οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τις νέες θέσεις εργασίας στο Κέντρο στο σάιτ της Pfizer: https://digitalhub.pfizer.com/gr/open-positions

Πηγή: Money Review