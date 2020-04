Πέθανε η Ελένη Κιούμπιτ, ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Με την ιδιότητα της παραγωγού εργάστηκε στον κινηματογράφο σε ταινίες, μεταξύ των οποίων «The War That Never Ends» (1991) του Τζακ Γκολντ και το «Sympathy for the Devil» (1968)του Ζαν Λυκ Γκοντάρ