Τη στρατηγική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βόρεια Ελλάδα υπογράμμισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο περιθώριο της σημερινής ημέρας διακεκριμένων επισκεπτών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με αφορμή την έναρξη της υποστήριξης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης στη διασυμμαχική άσκηση DEFENDER- Europe 2021 και τη φιλοξενία αμερικανικών δυνάμεων στο λιμάνι. Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν παρούσες σε Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα ήταν το μήνυμα του Αμερικανού αξιωματούχου.

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει για τις σχέσεις Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών η χρήση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης από τις ΗΠΑ με δράσεις όπως η σημερινή, αλλά και η δική του συχνή παρουσία στην περιοχή (σ.σ. η σημερινή είναι η έκτη επίσκεψη του Τζέφρι Πάιατ στην Αλεξανδρούπολη), ο Αμερικανός πρέσβης απάντησε χαρακτηριστικά πως «αυτή είναι μια απόδειξη ιδιαίτερα της στρατηγικής μας δέσμευσης στη Βόρεια Ελλάδα και του ρόλου που αναπτύσσει η Αλεξανδρούπολη ως κόμβος στρατιωτικής υλικοτεχνικής υποστήριξης (military logistics), ως ενεργειακός κόμβος, ως περιφερειακός ενταξιακός κόμβος και κόμβος μεταφορών».

«Αυτή είναι μια περιοχή που όταν έφτασα στην Ελλάδα το 2016 φαινόταν κάπως ξεχασμένη. Αυτό δεν ισχύει πλέον σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος για τις συνεργασίες που χτίσαμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνεργασία και την ασφάλεια, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά και για παράδειγμα στην ενέργεια, με τον FSRU (πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου), τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, τους αγωγούς IGB και TAP», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης και προσέθεσε: «είναι μια περιοχή που έχει γίνει πολύ σημαντική στρατηγικά και είμαστε πολύ περήφανοι για τη συνεργασία που έχουμε δημιουργήσει με την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση των κοινών μας συμφερόντων».

. @USAmbPyatt watches @USArmyEURAF helicopters take off with Min @npanagioto , @ChiefHNDGS as part of #DefenderEurope21 , Alexandroupoli. The sky's the limit for what the United States and Greece can accomplish #StrongerTogether . @21stTSC pic.twitter.com/sfdVN9WlKe



Λιμάνι με κρίσιμο πλεονέκτημα η Αλεξανδρούπολη

Ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος προηγουμένως περιηγήθηκε στο νέο εμπορικό τερματικό του λιμένα από κοινού με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, την ηγεσία του Στρατού και άλλους υψηλούς προσκεκλημένους, μίλησε επίσης από το βήμα της εκδήλωσης για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας -μεταξύ άλλων- πως «οι κοινές μας ασκήσεις και επισκέψεις πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες υπογραμμίζουν τον επιταχυνόμενο ρυθμό της στρατιωτικής μας σχέσης, η οποία έχει ως βάση την επικαιροποιημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Αυτές οι δεσμεύσεις δείχνουν στον κόσμο ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται δίπλα- δίπλα στην υποστήριξη της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, όπως εδώ και 200 χρόνια».

Η DEFENDER-Europe 21, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρέσβης, «αναδεικνύει ειδικότερα τη στρατηγική τοποθεσία της Αλεξανδρούπολης και το λιμάνι ως κρίσιμο πλεονέκτημα».

Ειδικότερα σημείωσε πως «αυτή η μεγάλης κλίμακας άσκηση υπό την ηγεσία του στρατού των ΗΠΑ, που αποτελείται από περισσότερες από 28.000 πολυεθνικές δυνάμεις από 26 έθνη, έχει σχεδιαστεί για να χτίσει την ετοιμότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΗΠΑ, των συμμάχων του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών εταίρων σε μια ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων», εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τη φιλοξενία αλλά και τη συμμετοχή όπως Ελλάδας στη σημαντική αυτή ετήσια άσκηση, η οποία –μεταξύ άλλων- αποδεικνύει, όπως τόνισε, τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν παρούσες σε Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα

«Όπως δείχνει αυτή η άσκηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν παρούσες στις περιοχές των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, και θα παράσχουν βοήθεια στην αποτροπή πιθανών αντιπάλων σε υπεράσπιση των συμμάχων μας», συμπλήρωσε ο κ. Πάιατ, ο οποίος, όπως είπε, θα επισκεφθεί την Ξάνθη και το Πετροχώρι αργότερα μέσα στον μήνα για την άσκηση INTERNATIONAL RESPONSE-CΕNTAUR 21.

Η συμβολή αυτών των ασκήσεων και ο τεράστιος όγκος της στρατιωτικής δραστηριότητας στο λιμάνι υπογραμμίζει τον αυξανόμενο στρατηγικό ρόλο και τη σημασία της Αλεξανδρούπολης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.

“I’ve visited Alexandroupoli six times now because this city plays a leading role in our countries’ shared goals of increasing European energy security and regional stability, as well as combating climate change.” My remarks here at #DefenderEurope DV day: https://t.co/c0wNQDyjPY