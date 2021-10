Την οργή του Γιάνη Βαρουφάκη προκάλεσε η απόφαση του επικεφαλής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ να met-τονομάσει το Facebook σε Meta, αλλά και το κρυπτονόμισμα της πλατφόρμας σε Diem παλιότερα.



«Κοντά τα χέρια κ. Zuckerberg από το όνομα του mέta , του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού (https://metacpc.org). Εσείς μπορεί, πράγματι, να δουλεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Τον Πολιτισμό όμως δεν θα τον αναγνωρίζατε ούτε στο ένα μέτρο» αναφέρει χαρακτηριστικά σε tweet του ξεσπώντας ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25.

«Πρώτα μετονόμασε το κρυπτονόμισμα της Facebook από Libra σε... DIEM και τώρα ο Zuckerberg μετονομάζει την Facebook σε META (για το ορίτζιναλ, εδώ: https://metacpc.org). To επόμενο στάδιο θα είναι να ενστερνιστεί και το σύνθημά μας "Για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα"» προσθέτει σε άλλο tweet ο κ. Βαρουφάκης προσθέτοντας ένα emoji που κλαίει από τα γέλια.



Σημειώνετα ότι το Κίνημα για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη 2025 είναι περισσότερο γνωστό με το αρκτικόλεξο DiEM25,



Hands off our mέta, our Centre for Postcapitalist Civilisation https://t.co/t9aIR0ahSC , Mr Zuckerberg. You, and your minions wouldn't recognise civilisation even if it hit you with a bargepole pic.twitter.com/aleOplqo12

Zuckerberg just 'borrowed' our mέta (https://t.co/2FzQ18HAf4) to re-brand Facebook. Earlier he had 'borrowed' our movement's name, DiEM (https://t.co/j60auSCE9H) to rebrand his cryptocurrency Libra. What next? [At least our radical agenda for expropriating tech-lords is safe!]