Οι κρητικές «γιαγιάδες» που κάθε καλοκαίρι είναι viral

Οι κρητικές «γιαγιάδες» που κάθε καλοκαίρι γίνονται viral

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συνάντησε και έμαθε από κοντά την ιστορία των κρητικών «super γιαγιάδων» που κάθε καλοκαίρι είναι viral

Στην Κρήτη υπάρχουν οι «super» γιαγιάδες που είναι γυναίκες που μεταμφιέζονται, αυτοσαρκάζονται, μοιράζουν γέλιο, και κάνουν βιντεάκια που συνδέουν την κρητική ψυχή με την επιστημονική φαντασία, τα οποία έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συνάντησε και έμαθε από κοντά την ιστορία τους.

