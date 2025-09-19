Οι κρητικές «γιαγιάδες» που κάθε καλοκαίρι είναι viral

Στην Κρήτη υπάρχουν οι «super» γιαγιάδες που είναι γυναίκες που μεταμφιέζονται, αυτοσαρκάζονται, μοιράζουν γέλιο, και κάνουν βιντεάκια που συνδέουν την κρητική ψυχή με την επιστημονική φαντασία, τα οποία έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ συνάντησε και έμαθε από κοντά την ιστορία τους.

