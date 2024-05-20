Ο ΠΑΟΚ σήκωσε την «κούπα» στο «γήπεδο» του Novasports

Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Stoiximan Super League συγχαίρει η Nova, μέλος της United Group. Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, οι συνδρομητές και φίλοι του ποδοσφαίρου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Κυριακή 19/5 αποκλειστικά στο «γήπεδο» του Novasports το συναρπαστικό El Clasico της Θεσσαλονίκης για την τελευταία αγωνιστική που έκρινε τον τίτλο του πρωταθλητή.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Nova καθ’ όλη τη διάρκειας της φετινής σεζόν 2023-2024, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάλυψε με τον αρτιότερο τρόπο τους εντός έδρας αγώνες του «Δικέφαλου» του Βορρά με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports. Στην τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη το El Clasico στο «Κλ. Βικελίδης» τα αθλητικά κανάλια της Nova ήταν εκεί και μετέφεραν τον παλμό καθώς και όλα όσα έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ, την απονομή του τροπαίου, τους πανηγυρισμούς με ζωντανές συνδέσεις, αναλύσεις, σχόλια, και καλεσμένους στα κανάλια Νovasports, το novasports.gr και τους επίσημους λογαριασμούς στα social media.

Πάνω από 435.000 συνδρομητές

H Νova επενδύει σε premium αποκλειστικό αθλητικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει τον Έλληνα φίλαθλο και συμβάλει στην ανοδική πορεία της συνδρομητικής της βάσης ξεπερνώντας τους 435.000 συνδρομητές. Οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν μέσα από τα κανάλια Novasports:

Την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου έως το 2028

Τις κορυφαίες διοργανώσεις του μπάσκετ, EuroLeague και EuroCup έως το 2028

Τα top πρωταθλήματα LaLiga, Bundesliga

Μεγάλους αγώνες και κορυφαία ντέρμπι με ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Stoiximan Super League πλαισιωμένες με αγαπημένες εκπομπές

Την «επίσημη αγαπημένη» μας, την Εθνική ομάδα μπάσκετ στις διοργανώσεις της FIBA σε Παγκόσμιο Κύπελλο, Προολυμπιακό τουρνουά και προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2025

Τις Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της UEFA στο Nations League και στα προκριματικά του Euro 2024 & 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Όλα τα Grand Slam του τένις, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open (μέσα από το Novasports και Eurosport) καθώς και κάλυψη του γυναικείου τένις μέσω των διοργανώσεων WTA 1000, 500, 250 καθώς και πολλά άλλα σπορ

Παράλληλα, η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports με την εμπειρία και την τεχνογνωσία καλύπτει με τον αρτιότερο τρόπο τις αναμετρήσεις, με εκπομπές πριν και μετά τους αγώνες των διοργανώσεων ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Παράλληλα, με την πλατφόρμα EON, την πιο δημοφιλή πλατφόρμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV

