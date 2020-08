Την άφιξη της θηριώδους πλωτής βάσης των ΗΠΑ USS Hershel “Woody” Williams, το οποίο είχε καταπλεύσει στη Νάπολη, ανακοίνωσε μέσω tweet ο Τζέφρι Πάιατ. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα αναπαράγει το tweet του 6ου Στόλου για την άφιξη του αμερικανικού πλοίου USS Hershel «Woody» Williams στη Nάπολη.



«Θα τα πούμε σύντομα στην Ελλάδα» δηλώνει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα.

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

Το πλοίο, που εντάχθηκε στο αμερικανικό Ναυτικό στις 7 Μαρτίου, αναχώρησε από τον Ναυτικό Σταθμό Norfolk της Βιρτζίνια, στις 27 Ιουλίου και κατέπλευσε στην Ιταλία για ανεφοδιασμό.

BREAKING: @USNavy 🇺🇸#USSHershelWoodyWilliams #ESB4 arrived in port #Naples, 🇮🇹 #Italy!



Its crew consists of #USNavy #Sailors, @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe! pic.twitter.com/Kv6JersG8n