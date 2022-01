Συνηθισμένος στα χιόνια παρουσιάστηκε ο Νορβηγός πρέσβης στην Αθήνα, Φροντ Όβερλαντ Άντερσεν

Ο πρέσβης της Νορβηγίας σε Ελλάδα και Κύπρο, αποφάσισε να πάρει ο ίδιος το φτυάρι και να απομακρύνει το χιόνι έξω από την πόρτα του, σπιτιού του σαν... «γνήσιος» Νορβηγός.

Σε ανάρτηση που έκανε πραγματοποίησε στο twitter δείχνει σε φωτογραφία έναν αποκλεισμένο από το χιόνι δρόμο ενώ στο βάθος διακρίνονται πεσμένα δέντρα. «Αυτό κανονικά δεν είναι αδιέξοδο», γράφει χαρακτηριστικά.

Έπειτα δημοσιεύει μια άλλη φωτογραφία όπου φαίνεται να έχει καθαρίσει με φτυάρι τον χώρο έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Στη λεζάντα της φωτογραφίας γράφει «τελείωσα με τις δουλειές μου!»

My street in Athens today ⛄️❄️ (This is normally not a dead end) pic.twitter.com/JKyG5MO4ek