Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επισήμως σήμερα Τετάρτη ότι έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ για να βοηθήσει την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία να καταπολεμήσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές.



Ενόσω οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν διάφορες περιοχές της Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί γρήγορα υποστήριξη για να βοηθήσει τις χώρες να περιορίσουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και να προστατεύσουν ζωές και μέσα διαβίωσης. Δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα Canadair από τη Γαλλία αποστέλλονται στις πληγείσες περιοχές της Ιταλίας για να ξεκινήσουν σήμερα τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κύπρο υποστηρίζουν την Ελλάδα, καθώς και μια ομάδα πυρόσβεσης για την υποστήριξη επιχειρήσεων στο έδαφος. Δύο ελικόπτερα για την υποστήριξη επιχειρήσεων στην Αλβανία θα αποσταλούν εξίσου από την Τσεχία και την Ολλανδία. Επιπλέον, η Σλοβενία στέλνει μια ομάδα 45 πυροσβεστών στη Βόρεια Μακεδονία. Όλη η βοήθεια κινητοποιείται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, με συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή τουλάχιστον του 75% του κόστους μεταφοράς.

We are working around the clock to send help as fires rage across Europe.



I thank 🇨🇾,🇨🇿, 🇫🇷, 🇸🇮 and the 🇳🇱 for swiftly deploying firefighting airplanes, helicopters and a team of firefighters to support 🇮🇹,🇬🇷, 🇦🇱 and 🇲🇰heavily affected by #forestfires.