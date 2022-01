Ο Δήμος Χανίων, με το έργο του «Κοινωνικό Πλυντήριο», αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στην κατηγορία «Ανθρώπινα Δικαιώματα» στα Πανευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική, μετά από την ψήφο 1032 πολιτών από όλη την Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για το νικητήριο έργο στην κατηγορία Ανθρώπινα Δικαιώματα, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2022, στο Στρασβούργο και ο Δήμος Χανίων αναδείχτηκε πρώτος στην επιλογή των πολιτών, έχοντας απέναντί του εξαιρετικά ενδιαφέροντα έργα από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ελβετία, τη Σουηδία, την Πολωνία και τη Λιθουανία.

Ο Δήμος Χανίων ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτου Κοινωνικού Πλυντηρίου στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2021 ως δομή ολιστικής φροντίδας υγιεινής. Η δομή παρέχει εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες της, με δικαιούχους τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αστέγους, Ρομά και ωφελούμενους των κοινωνικών προγραμμάτων (ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Κοινωνικό Παντοπωλείο) και όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει των κριτηρίων της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Στόχος είναι να εξυπηρετεί ευάλωτους πολίτες- δημότες Χανίων που, είτε έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε βασικές παροχές, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το νερό, είτε δε διαθέτουν καθόλου οικοσκευή.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: κοινωνικά λουτρά για τη φροντίδα της ατομικής υγιεινής τους, πλυντήρια και στεγνωτήρια για την καθαριότητα και το στέγνωμα των ρούχων τους, δημοτική ιματιοθήκη για δωρεάν προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης και λευκών ειδών. Παρέχεται, επίσης, πρόσβαση σε Η/Υ και τηλεόραση και διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Κατά το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας, το Κοινωνικό Πλυντήριο εξυπηρέτησε (1.055) χίλιους πενήντα πέντε ωφελούμενους συνολικά. Τετρακόσια εβδομήντα οκτώ (478) άτομα στην παροχή πλυντηρίου/στεγνωτηρίου, πεντακόσια σαράντα τρία (543) άτομα φρόντισαν την ατομική τους υγιεινή και τριακόσια πενήντα τέσσερα (354) άτομα έλαβαν δωρεάν ρούχα ή/και λευκά είδη από την ιματιοθήκη. Τα καθαρά ρούχα και η ατομική υγιεινή αποτελούν, όχι μόνο βασικό συστατικό της υγείας, αλλά και σύμβολο φροντίδας και ποιότητας ζωής – έννοιες στις οποίες όλοι έχουμε δικαίωμα.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, μέσω του προγράμματος REFRAME.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, επισημαίνει: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, που ο Δήμος μας βραβεύεται για τη δομή του Δημοτικού Κοινωνικού Πλυντηρίου, έργο το οποίο σχεδιάσαμε και παραδώσαμε πριν ένα περίπου χρόνο στη χανιώτικη κοινωνία. Σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και το πρόγραμμα Reframe, υλοποιήσαμε αυτήν τη σημαντική κοινωνική δομή, που έλειπε από τον Δήμο μας και απευθύνεται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν τόσο με δωρεές όσο και με εργασία στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Η επιβράβευση των προσπαθειών μας αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε, με γνώμονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του».

«Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ένα ελληνικό έργο να ξεχωρίζει για πρώτη φορά ως νικητής στα Πανευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική. Ο ανταγωνισμός γίνεται κάθε χρόνο και μεγαλύτερος, με πολύ αξιόλογα και καινοτόμα έργα από όλη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο να υπάρχουν και να επιβραβεύονται Έλληνες αιρετοί που παίρνουν τολμηρές αποφάσεις, αλλάζοντας προς το καλύτερο την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών τους», σχολίασε ο Δήμητρης Ρούλιας, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καινοτομίας στην Πολιτική στην Ελλάδα και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Out of the Box.

Σχετικά με τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική

Τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική αναγνωρίζουν τα πιο θαρραλέα και δημιουργικά πολιτικά έργα στην Ευρώπη. Στόχος του διαγωνισμού είναι να εντοπιστούν και να αναδειχθούν οι λαμπρές περιπτώσεις Ευρωπαίων πολιτικών και να παρουσιαστούν οι λύσεις που υλοποίησαν και σε άλλους, πέρα από σύνορα και κόμματα, ως πηγή έμπνευσης και παράδειγμα για ανάλογη δράση.. Τα τελευταία πέντε χρόνια, κριτικές επιτροπές πολιτών από 5.000 Ευρωπαίους επέλεξαν 42 νικητές ανάμεσα σε πάνω από 2.000 πολιτικά έργα. Εκκινητής των βραβείων είναι το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική, μια εταιρεία με στόχο την αποστολή να εντοπίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει την καινοτομία στην πολιτική με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και όχι μόνο.



