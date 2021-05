Στην "καρδιά" του ποντιακού ελληνισμού της Ρωσίας, θα βρεθεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της συνάντησής του στο Σότσι, με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέϊ Λαβρόφ.

Ολοκληρώνοντας τις συζητήσεις του στο θέρετρο του Σότσι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί τις πόλεις Ανάπα και Γκελεντζίκ στα παράλια της νότιας Ρωσίας όπου ζουν χιλιάδες ομογενείς, οι οποίοι οργανώνουν εκδηλώσεις υποδοχής του.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, ξεκινάει την περιοδεία του στις πόλεις και τα πέριξ αυτών χωριά με τους συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς, από την Ανάπα, όπου θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο που φέρει το όνομα, ενός μύθου της σοβιετικής αεροπορίας, του ελληνικής καταγωγής Βλαδίμηρου Κοκκινάκη.

Ο Βλαδίμηρος Κοκκινάκης (ρωσ. Владимир Константинович Коккинаки, 12 Ιουνίου 1904 - 6 Ιανουαρίου 1985) ήταν ελληνικής καταγωγής πιλότος δοκιμών της ΕΣΣΔ. Κατέρριψε 22 παγκόσμια ρεκόρ και διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αεροναυτικής.

Ήταν γιος υπαλλήλου των σιδηροδρόμων Κωνσταντίνου Κοκκινάκη, του οποίου η οικογένεια καταγόταν από τη Χίο. Ο Βλαδίμηρος το 1925 κατετάγη στον Ρωσικό στρατό και το 1930 τελείωσε τη θητεία του στη Σχολή Αεροπορίας του Μπορισογκλέμπσκ με επαίνους. Γρήγορα αναγνωρίστηκε σαν εξαιρετικός πιλότος, ειδικευόμενος από το 1932 σε πτήσεις μεγάλου ύψους. Μάλιστα, το 1938 πέταξε σε μία απευθείας πτήση από τη Μόσχα στο Βλαδιβοστόκ (Άπω Ανατολή) διάρκειας 24 ωρών και 36 λεπτών, κερδίζοντας τον τίτλο και το παράσημο του Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης.

