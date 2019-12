Μια νέα σημαντική ανακάλυψη ήρθε στο φως από τα θαλάσσια γεωφυσικά δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας υποθαλάσσιας έρευνας αξιολόγησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κατά μήκος της παράκτιας ζώνης της Κεφαλονιάς.

Ένα ρωμαϊκό ναυάγιο ήταν το κύριο εύρημα της έρευνας, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Archaeological Science, μαζί με φορτίο αμφορέων.

Η μελέτη και η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έδειξαν ότι:

• Το ναυάγιο χρονολογείται μεταξύ του 1ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μ.Χ. και είναι ένα από τα μεγαλύτερα που βρέθηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα της περιόδου εκείνης. Εκτιμάται ότι φέρει περίπου 6.000 αμφορείς.

• Το φορτίο αμφορέων έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση και το ναυάγιο δίνει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τις ναυτιλιακές διαδρομές, το εμπόριο, την αποθήκευση του σκάφους, τους αμφορείς και την κατασκευή πλοίων κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου και επομένως θεωρείται σημαντικής αρχαιολογικής σημασίας.

Η έρευνα

Τον Ιούλιο του 2013 και το Νοέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε υποβρύχια έρευνα για την εκτίμηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο του Interreg GR-IT 2007-2013, γύρω από την παράκτια ζώνη της Κεφαλληνίας στο Ιόνιο Πέλαγος, για τον εντοπισμό περιοχών φυσικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τέσσερις περιοχές που αναφέρονται ως περιοχές NATURA και υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ναυαγίων στη θαλάσσια περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν τρία σχεδόν ανέγγιχτα ναυάγια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία ήταν δύο πλοία και ένα αεροπλάνο, καθώς επίσης και ένα ρωμαϊκό ναυάγιο με φορτίο αμφορέων.

Το ρωμαϊκό ναυάγιο, ονομάστηκε «Fiscardo», καθώς βρέθηκε ανοιχτά εκείνης της περιοχής, δηλαδή στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού.

Οι διαστάσεις του πλοίου σύμφωνα με την έρευνα είχαν μήκος περίπου 34m και πλάτος 13m. Οι διαστάσεις του πλοίου το καθιστούν ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα εμπορικά ναυάγια από την προαναφερθείσα περίοδο, τα οποία έχουν βρεθεί στη Μεσόγειο μέχρι σήμερα. Τα άλλα τρία ναυάγια με μήκος περίπου 40 μ. Ήταν τα «Madrague de Giens» (1ος αιώνας π.Χ.), το «Albenga» (1ος αιώνας π.Χ.) και το «Machdia» (1ος αιώνας π.Χ.), τα οποία βρίσκονται στη δυτική Μεσόγειο.

Τα πλοία αυτού του μεγέθους ήταν ικανά να μεταφέρουν ένα φορτίο περίπου 400 τόνων, με εκτιμώμενη χωρητικότητα μεταξύ 6.000 και 8.000 αμφορέων ή πιθανόν περισσότερο (Carlson, 2011). Το ύψος του φορτίου του "Fiscardo" ήταν 3.3 m και υποδηλώνει ότι οι αμφορείς πιθανότατα στοιβάζονται σε πέντε στρώματα στο κύτος του πλοίου. Επομένως, υπολογίζεται ότι το πλοίο έχει φορτίο περίπου 6.000 αμφορείς.

Η έρευνα αυτή αποτελεί ένα έργο της APREH (Aquaria for the Promotion of Environment and History) που χρηματοδοτείται από το ETCP INTERREG IV: Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο www.ionian-aquarium.com.

Πηγή: Science Direct