Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Λέσβο, όταν η αστυνομία επιχείρησε να ανακόψει λίγο έξω από την Μόρια περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες που επιχείρησαν πορεία προς τη Μυτιλήνη.

Ξεκίνησε κλεφτοπόλεμος με την αστυνομία καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες επιχείρησαν να φύγουν σε μονοπάτια εκτός δρόμου. Σύμφωνα με το lesvospost, επικράτησε μεγάλη ένταση, με την αστυνομία να κάνει χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων.

People breaking through olive grove fields close to Moria, after police blocked them from going to the port town of Mytilini to protest. Heavy use of tear gas, among the protesters many families. #Live pic.twitter.com/haYzgF9mS6