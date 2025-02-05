Νέα διεθνής αναγνώριση για τον Έλληνα πλαστικό, Δρ. Άρη Στεροδήμα

Μια ακόμη διεθνής αναγνώριση για τον Έλληνα πλαστικό, Δρ. Άρη Στεροδήμα, επικεφαλής του Τμήματος της «Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής» στο Νοσοκομείο Metropolitan General στην Αθήνα.

Συγγραφέας εγχειριδίων διδασκαλίας πλαστικής χειρουργικής, με αμέτρητες διαλέξεις ανά τον κόσμο και live χειρουργεία, ο Δρ. Άρης Στεροδήμας συνεχίζει να διεκδικεί επάξια την θέση του κορυφαίου Έλληνα επιστήμονα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βραβευμένος με το «Golden Knife- Χρυσό Νυστέρι» έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους 5 καλύτερους πλαστικούς χειρουργούς του κόσμου για το έτος 2014 στο Monte Carlo και αυτή τη φορά, βραβεύτηκε στο Παρίσι στο «Παγκόσμιο Συνέδριο του IMCAS», ως πρωτοπόρος για τη μοναδική τεχνική που ο ίδιος εφηύρε: τη χειρουργική επέμβαση αυξητικής στήθους εμπλουτισμένο με λίπος και βλαστοκύτταρα.

Η Συμμετοχή του Δρ. Στεροδήμα στο «Παγκόσμιο Συνέδριο του IMCAS: Μια Σημαντική Εξέλιξη στην Πλαστική Χειρουργική»

Η συμμετοχή του Δρ. Στεροδήμα στο Παγκόσμιο Συνέδριο του IMCAS (International Master Course on Aging Science) αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής για το 2025. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Δρ. Στεροδήμας πραγματοποίησε χειρουργική επέμβαση για αυξητική στήθους, χρησιμοποιώντας τη μοναδική τεχνική του με λίπος εμπλουτισμένο με βλαστοκύτταρα, που έχει προσωπικά εφεύρει.

Επιπλέον, η συμμετοχή του στο IMCAS συνδυάστηκε με την απονομή του βραβείου Genius Award για την 20ετή προσφορά του στην εξέλιξη της πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως. Το IMCAS, το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίους επιστήμονες και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, φέτος είχε πάνω από 20.000 συνέδρους από 135 χώρες, καταδεικνύοντας τη διεθνή σημασία και επιρροή του συνεδρίου στον τομέα της αισθητικής και πλαστικής ιατρικής.

Η Βράβευση του Δρ. Στεροδήμα

Η παρουσία του Δρ. Στεροδήμα στο IMCAS συνοδεύτηκε από την απονομή του «Genius Award», από τον Διεθνή οργανισμό CIMEG International, ενός ιδιαίτερα τιμητικού βραβείου που αναγνωρίζει την εξαιρετική συνεισφορά επιστημόνων και επαγγελματιών στον τομέα της ιατρικής και της έρευνας. Ο Δρ. Στεροδήμας, ο οποίος είναι επίσης Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, βραβεύτηκε για την 20ετή του προσφορά στην ανάπτυξη και προώθηση νέων τεχνικών στην πλαστική χειρουργική, καθώς και για την επιρροή του στην εκπαίδευση νέων πλαστικών χειρουργών σε όλο τον κόσμο. Η βράβευση αυτή αποδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση του έργου του και τη σημασία των καινοτόμων ιδεών του στον τομέα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής.

Η Σημασία του IMCAS για την Πλαστική Χειρουργική

Το IMCAS, ως κορυφαίο επιστημονικό συνέδριο, προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην πλαστική χειρουργική, την αισθητική ιατρική και τις νέες τεχνολογίες. Η σημασία του IMCAS για την πλαστική χειρουργική έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει ένα εξαιρετικό φόρουμ για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, συμβάλλοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη των πλαστικών χειρουργών και την επιμόρφωση τους σε νέες και εξελιγμένες μεθόδους και τεχνικές. Επιπλέον, το IMCAS προάγει τη συνεργασία μεταξύ ιατρών και επιστημόνων από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας τη διάδοση των καλύτερων τεχνικών και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στον τομέα.

Με τη συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών και εξειδικευμένων εργαστηρίων, το IMCAS έχει καταστεί ένα παγκόσμιο συνέδριο που επιδρά σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως, καθώς και στην προώθηση της έρευνας και των επιστημονικών ανακαλύψεων στο χώρο της αισθητικής ιατρικής.

