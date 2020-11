Tην χρήση αγγλικών όρων σχολιάζει εκ νέου ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης, σε ανάρτησή του στο Facebook με τίτλο «Και τώρα “click away”. Καλά να πάθετε…».

«Όσοι “κατάπιαν” το take away, τώρα “καπάκι” θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν…» σημειώνει ο καθηγητής.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι «εμείς (οι ταπεινοί τής γλώσσας μας) θα λέμε «(παραγγγελία) για το σπίτι» το take away και «(παραγγελία) για έξω» το click away. Και θα καταλαβαινόμαστε…».

«Επίσης, —το ξεκαθαρίζω— προσωπικά, έχοντας έντονη την αίσθηση τού χιούμορ και την τάση αυτοσαρκασμού, δεν με θίγουν κάποια άκακα γλωσσικά πειράγματα» συμπληρώνει.

Τονίζει επίσης ότι δεν τάσσεται κατά του «καμία ξένη λέξη στην γλώσσα μας» αλλά είναι εναντίον του «κατακλυσμού τής γλώσσας μας από ξένες λέξεις». «Δεν διαφέρουν αυτά;» διερωτάται.

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3, ο κ. Μπαμπινιώτης είχε αναφερθεί στην εκτεταμένη χρήση των αγγλικών όρων lockdown, delivery και take away.

Πηγή: skai.gr