Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ προσφέρουν από κοινού στην Ελλάδα ως βόηθεια για τη Μόρια οι εταιρείες Volkswagen και Siemens, σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ. Τη δωρεά θα διαχειριστεί ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός.

#Moria: Volkswagen and Siemens are jointly donating 5 million Euros for immediate aid. To be used through German Red Cross🇬🇷🇩🇪🇪🇺