Μολδαβία: 22 ρώσοι διπλωμάτες εγκατέλειψαν τη χώρα – Επιδεινώνονται οι σχέσεις με τη Μόσχα - Βίντεο

Είκοσι δύο ρώσοι διπλωμάτες εγκατέλειψαν τη Μολδαβία σήμερα Δευτέρα, ενώ οι διπλωματικές σχέσεις του Κισινάου με τη Μόσχα επιδεινώνονται.

Στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε τον προηγούμενο μήνα η κυβέρνηση της Μολδαβίας για μείωση του προσωπικού της ρωσικής πρεσβείας στο Κισινάου, οι ρώσοι διπλωμάτες εγκατέλειψαν τη μολδαβική πρωτεύουσα.

#Moldova: Accompanied by police, dozens of diplomats and their families were taken by buses to the airport, where a #Russian plane was waiting for them. The number of staff at the Russian Embassy in Moldova was reduced by more than 40 people. pic.twitter.com/2jVufvuKNp