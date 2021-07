Την συμπαράσταση του στις οικογένειες των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την Ευρώπη, έστειλε μέσω twitter ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

«Οι συνέπειες των καταστροφικών πλημμυρών σε Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο είναι θλιβερές. Οι σκέψεις μας είναι με τους Ευρωπαίους φίλους μας, που αντιμετωπίζουν αυτήν την καταστροφή. Εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», αναφερεί σε ανάρτηση του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

The aftermath of the devastating floods in Germany, Belgium, the Netherlands and Luxembourg is heartbreaking. Our thoughts are with our fellow Europeans dealing with this disaster. On behalf of the Greek people, I extend my deepest condolences to the families of the victims.