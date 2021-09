Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε μήνυμα- έκκληση για συμμετοχή των νέων στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, οι εργασίες της οποίας έχουν ήδη ξεκινήσει.



Με μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Έλληνας πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, την μεγαλύτερη συμμετοχική διαδικασία στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χιλιάδες πολίτες από όλη την Ευρώπη συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ, για να καθορίσουν το μέλλον.



Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι «η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μία πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Μέλλοντος».

The Conference on the Future of Europe is a platform through which European citizens can share their ideas and help shape the #FutureOfEurope. I encourage everyone, especially the younger generation, to participate. @dubravkasuica #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει https://t.co/xRfq1IE9wD pic.twitter.com/7Pa9Mmugzy