Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική περίοδο του NBA.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Two in a row! Congratulations to @Giannis_An34 for winning back to back NBA MVP awards - an amazing feat. He is a true inspiration on and off the court. Greece is very proud. Μπράβο Γιάννη!".

Ανεπίσημη μετάφραση: «Δύο στη σειρά! Συγχαρητήρια στον @ Giannis_An34 που κέρδισε και φέτος το βραβείο NBA MVP - ένα καταπληκτικό επίτευγμα. Είναι μια πραγματική έμπνευση μέσα και έξω από το γήπεδο. Η Ελλάδα είναι πολύ περήφανη. Μπράβο Γιάννη!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ