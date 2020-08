Φωτιά στη Μεταμόρφωση: Μήνυμα από το 112! “Επικίνδυνος ο καπνός, κλείστε πόρτες και παράθυρα” #μεταμορφωση #φωτια

A post shared by SKAI.gr (@skaigr) on Aug 15, 2020 at 5:01am PDT