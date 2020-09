Την αλληλεγγύη του στους κατοίκους της Λέσβου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτήση του στο twitter σημειώνοντας ότι η Επιτροπή είναι σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και είναι έτοιμη να της παράσχει τη στήριξή της.

«Οι σκέψεις μου σε όλους όσους έχουν τεθεί σε κίνδυνο στη δομή φιλοξενίας στη Μόρια. Πλήρης αλληλεγγύη προς τους κατοίκους της Λέσβου που παρέχουν καταφύγιο στους μετανάστες και το προσωπικό. Είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», ανέφερε χαρακτησριστικά ο κ. Μισέλ.

My thoughts go out to all who have been put in danger at the #Moria migrant camp.



Full solidarity with the people of Lesbos providing shelter, the migrants and staff.



We are in touch with the Greek authorities and ready to mobilize support.@kmitsotakis @YlvaJohansson