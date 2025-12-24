Με δυσκολίες και χαμηλές ταχύτητες εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που επηρεάζουν βασικά τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου.

Αν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα μπλόκα των τρακτέρ, οι χαμηλές ταχύτητες κρίνονται αναγκαίες για λόγους ασφαλείας, ενώ η τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία, ρυθμίζοντας τη ροή των οχημάτων.

Τα ΙΧ και τα λεωφορεία κινούνται στο εθνικό δίκτυο, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται σε παράπλευρους δρόμους μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Δείτε όλες τις εξελίξεις για την κίνηση και τα μπλόκα:

