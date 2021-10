Διάθεση αυτοκριτικής έδειξε την Παρασκευή στο Ινστιτούτο Γκαίτε, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, κάνοντας μια ειλικρινή συζήτηση με τους νέους.



Προβαίνοντας σε ένα μίνι απολογισμό, η απερχόμενη καγκελάριος επέλεξε να μιλήσει πιο ανοιχτά όσον αφορά τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς ελληνικής κρίσης. Μάλιστα, η καγκελάριος παραδέχθηκε πως απαίτησε πολλά από τους Έλληνες.



Απευθυνόμενη στους νέους είπε πως "είστε αυτή η γενιά, η οποία πέρασε μια πολύ δύσκολη δεκαετία, όπου πάρα πολλά πράγματα άλλαξαν", προσθέτοντας "και ξέρετε ότι εγώ ως Ομοσπονδιακή Καγκελάριος είμαι εκείνη η οποία ουσιαστικά πίεσε αρκετά αυτήν την κοινωνία εδώ την ελληνική, γιατί απαίτησα πολλά".

Λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει ότι "Δεν έχετε μόνο ένα ενδιαφέρον ίδρυμα εδώ, αλλά μια γενιά που πέρασε δύσκολη δεκαετία".

Η καγκελάριος Μέρκελ συνομίλησε στο Ινστιτούτο Γκαίτε με εκπροσώπους της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, ανάμεσά τους και η Μαρία Σαρηγιαννίδου, γενική γραμματέας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, για ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά και για τρέχοντα θέματα, σημειώνεται σε ανάρτηση της γερμανικής πρεσβείας στο Twitter.

Αποτυπώνοντας το κλίμα της συζήτησης στο Ινστιτούτο Γκαίτε, ο Γερμανός πρέσβης Έρνστ Ράιχελ έγραψε σε αντίστοιχη ανάρτηση πως η καγκελάριος είχε μαζί με νέους Έλληνες μια ανοικτή και φιλική συζήτηση: «Αισιόδοξοι και αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε καλές προοπτικές για τις επόμενες γενιές μαζί, σε μια ισχυρή Ευρώπη.

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών είναι το παλαιότερο στο παγκόσμιο δίκτυο των Ινστιτούτων Γκαίτε και του χρόνου θα γιορτάσει την 70ή επέτειο από την ίδρυσή του.

Chancellor #Merkel in an open, friendly discussion with young Greeks: Optimistic and determined to create good perspectives for the next generations together, in a strong Europe🇬🇷🇩🇪🇪🇺 https://t.co/1gJRy2ZuNR