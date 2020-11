Με SMS και takeaway σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Το take away και το drive through επιτρέπονται στο πλαίσιο των μετακινήσεων των πολιτών που δικαιολογούνται με την αποστολή sms ή τη συμπλήρωση εγγράφου εργασίας, ωστόσο, δεν αποτελούν από μόνα τους λόγο για μετακίνηση πολιτών σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.