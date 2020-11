Με αντι-Navtex απάντησε η Αθήνα στην νέα παράνομη Navtex της Άγκυρας. Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex που χαρακτηρίζει «παράνομη» τη νέα τουρκική Navtex για έρευνες του Ορούτς Ρέις σε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι ο μη εξουσιοδοτημένος σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex που αφορά σε «παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.



Επίσης, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει την «αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή».

O υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ έθεσε εκ νέου θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο και ισχυρίστηκε πως υπάρχουν νησιά που η κυριαρχία τους δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα.

Η ελληνική Navtex



ZCZC HA11



211130 UTC NOV 20



IRAKLEIO STATION NAVWARN 711/20

SOUTHEAST CRETAN SEA



1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA64-1460/20, THAT REFERS TO ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA INCLUDING GREEK TERRITORIAL SEA, WHERE GREECE HAS THE EXCLUSIVE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES. THIS NAVTEX AREA ALSO OVERLAPS GREEK CONTINENTAL SHELF AND FALLS WITHIN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA WHERE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.



2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA64-1460/20.



3. CANCEL THIS MESSAGE 292059 UTC NOV 20.



Πηγή: skai.gr