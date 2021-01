Κατάθεση στον ανακριτή, που διερευνά την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην Ανατολική Αττική που στοίχισε τη ζωή σε 102 ανθρώπους, έδωσε για πρώτη φορά η γυναίκα που έχασε στη φωτιά στο Μάτι την οικογένεια της.

Η Βαρβάρα Φύτρου, η οποία έχασε τον άνδρα της Γρηγόρη και τον γιο της Ανδρέα, 11 ετών, που κάηκαν δίπλα στο αυτοκίνητό τους, και την 13 ετών κόρη της Εβίτα, πρωταθλήτρια ποδηλασίας, η οποία έπεσε από το γκρεμό στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, κατέθεσε στον ανακριτή της υπόθεσης Αθανάσιο Μαρνέρη.

Ενόσω εκκρεμεί το τρίτο αίτημα του κ. Μαρνέρη προς την Εισαγγελία για απόδοση κακουργηματικών κατηγοριών σε συγκεκριμένα πρόσωπα από την Πυροσβεστική και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η κ. Φύτρου που η μήνυση της κατά των τότε υπουργών Νίκου Τόσκα και Πάνου Σκουρλέτη έχει διαβιβαστεί στην Βουλή, έδωσε λεπτομερή κατάθεση για όσα έζησε και όσα ακολούθησαν της φονικής πυρκαγιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της η κ. Φύτρου δήλωσε πεπεισμένη πως οι πράξεις που έγιναν την μοιραία ημέρα αλλά και όσες δεν έγιναν «είναι κακουργήματα». Όπως ανέφερε η μάρτυρας τους υπαίτιους «κάποιοι άλλοι προσπαθούν να τους προστατέψουν. Αυτό για εμένα είναι τραγικό και λυπηρό. Η εισαγγελία έχει πρόβλημα. Πραγματικά τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να το λύσει». Απαντώντας σε ερώτηση για αυτά που κατέθεσε στον ανακριτή, η κ. Φύτρου είπε πως περιέγραψε στον δικαστικό λειτουργό «όλα όσα έζησα, όλα όσα βίωσα, όλα όσα άκουσα, όλα όσα έμαθα από το σύζυγο μου και τα παιδιά μου λίγο πριν να καταλήξουν» ενώ ερωτηθείσα πώς θα δικαιωθεί τόνισε: «Η δικαίωση θα έρθει πραγματικά όταν θα αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους αυτούς που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα, αυτά τα κακουργήματα. Για εμένα για τις ψυχές τους αυτή θα είναι η δικαίωση».

Ο συνήγορος της μάρτυρα Βασίλης Καπερνάρος δήλωσε: «Μακάρι η Εισαγγελία να είχε ενδιαφερθεί νομικά για την υπόθεση στο Μάτι όπως ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση της κας Μπεκατώρου. Όταν λέμε για την υπόθεση στο Μάτι μιλάμε για 102 σκοτωμένους συνανθρώπους μας. Μακάρι η Εισαγγελία να είχε επιδείξει το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια σημασία όπως στην υπόθεση της κας Μπεκατώρου. Τώρα δεν μπορεί να αποφευχθεί και θα έχουμε κι εμείς απευθείας επαφή με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τον καλούμε με αίτηση μας, την οποία υποβάλαμε για πρώτη φορά, να παρέμβει ώστε να λυθεί το πρόβλημα της Εισαγγελίας (σ.σ. εννοεί Πρωτοδικών) γιατί στο κάτω κάτω, η Εισαγγελία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των κανόνων που προστατεύουν τη δημόσια τάξη και που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών».

Ο συνήγορος αναφερόμενος στην ανακριτική έρευνα είπε πως ο κ. Μαρνέρης έκανε εξαιρετική δουλειά και με το αίτημα του «τους λέει: ξέρετε δεν είναι πλημμελήματα είναι κακουργήματα πάρτε τα και αυτοί λένε όχι. Γι αυτό λέμε έχει σοβαρό πρόβλημα η Εισαγγελία και πρέπει να το λύσει. Ο ανακριτής εντόπισε πραγματικά περιστατικά που συνιστούν κακουργηματική έκθεση».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ