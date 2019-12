Το 50% του κανονικού εισιτήριου καλούνται να πληρώσουν μαθητές που δεν προέρχονται από χώρες της ΕΕ ( Για τους οποίους και προβλέπεται δωρεάν είσοδος.) επισκεπτόμενοι αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού.

Η απόφαση η οποία και καταγράφεται στο σχετικό ΦΕΚ (3976 / Β / 31-10-2019, απόφαση ΥΠΟΠΟΑ / ΓΡΥΠ / 591722/12422/2019) αποτελεί τις τελευταίες ώρες θέμα που έχει προκαλέσει προβληματισμό στο twitter με αφορμή ανάρτηση του ανταποκριτή των «Irish Time» στην Ελλάδα, Damian Mac Con Uladh.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ελληνίδα δασκάλα που επιθυμούσε να διοργανώσει μια επίσκεψη στην Ακρόπολη για τους μαθητές της, κλήθηκε να διευκρινίσει, παρέχοντας σχετική λίστα υπογεγραμμένη από τον διευθυντή του σχολείου, πόσοι από τους μαθητές προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε. καθώς αυτοί, βάσει της απόφασης, θα έπρεπε να πληρώσουν μειωμένο εισιτήριο (50% του κανονικού εισιτηρίου).

Η εκπαιδευτικός, αναφέρει η ανάρτηση, διαμαρτυρήθηκε κάνοντας λόγο για διακρίσεις κατά μαθητών στους αρμόδιους, στους οποίους επεσήμανε πως για παράδειγμα χιλιάδες παιδιά αλβανικής καταγωγής, που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα αλλά διατηρούν την αλβανική υπηκοότητα για να λάβει την απάντηση πως ο νόμος θα μπορούσε να συμπεριλάβει εξίσου και ένα παιδί από την Ελβετία και την Αυστραλία, όπως και ένα παιδί από την Αλβανία».

Η δασκάλα αντέτεινε πως ότι όλοι γνωρίζουν ότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχουν ελάχιστα παιδιά από την Ελβετία και την Αυστραλία, αλλά χιλιάδες παιδιά από την Αλβανία αποφασίζοντας εν τέλει να διακόψει την επικοινωνία της με τους υπεύθυνους και να ματαιώσει την επίσκεψη.



Πράγματι σύμφωνα με τον νόμο:

«Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης οι κάτωθι: α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης» (Άρθρο 3, παρ.2).

και

«Καθορίζεται μειωμένο αντίτιμο για τα μεμονωμένα εισιτήρια, ύψους 50% περίπου του εκάστοτε κανονικού αντιτίμου, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος Ι της παρούσας, το οποίο, κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου, δικαιούνται να καταβάλλουν οι κάτωθι: α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης». (Άρθρο 2, παρ.1)

To παραπάνω ισχύει για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και βασίζεται στη διατύπωση υπουργικής απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης (ΦΕΚ 2666 / Β / 1-7-2019).



«Η πραγματικότητα είναι ότι δηλαδή οι μαθητές ενός ιρλανδικού σχολείου που επισκέπτεται την Ελλάδα, έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην Ακρόπολη ενώ ένα Αλβανάκι που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα και δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια (για οποιονδήποτε λόγο) πρέπει να πληρώσει το ήμισυ της τιμής εισόδου», επισημαίνει ο Damian Mac Con Uladh.

Η ανάρτηση προκάλεσε προβληματισμό, καθώς πράγματι η απόφαση δεν συμπεριλαμβάνει καμία σχετική πρόβλεψη σχετικά με το τι ισχύει για παιδιά που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ αλλά ζουν στην χώρα μας και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία.



2) My teacher friend has been on many school tours but had never heard that certain students (ie third-country nationals) attending Greek schools had to pay admission, discounted or otherwise, to state-owned archaeological sites