Athens before and after lockdown. Από το ιστορικό μποτιλιάρισμα στους έρημους δρόμους.

Διανύουμε την 4η ημέρα απαγόρευσης κυκλοφορίας για την Αττική άλλα και ολόκληρη τη χώρα.

Και μπορεί κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας να παρουσιάζετε κάποιες ώρες ως και αυξημένη άλλα δεν συμβαίνει το ίδιο και τις νυχτερινές ώρες.

Η ομάδα Up Stories βρέθηκε στα ίδια σημεία όπου την προηγούμενη εβδομάδα κατέγραψε ιστορικές εικόνες καθώς το μποτιλιάρισμα ήταν πολύ μεγάλο σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο 2 μέρες αργότερα και την ίδια ώρα (περίπου στις 21:00) άλλα αυτή τη φορά όπως μπορείτε να δείτε και εσείς η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

Η κυκλοφορία της απογευματινές και βραδινές ώρες στους δρόμους της Αττικής είναι σχεδόν μηδενική.

Η εικόνα μιλάει από μόνη της.

Πηγή: Up Stories