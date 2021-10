Σε γέφυρα κοντά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κόλλησε ένα λεωφορείο γραμμής Α1 Πειραιάς-Βούλα, καθώς είχε πλημμυρίσει ο δρόμος από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» χτύπησε ακόμα και το κέντρο της Αθήνας με πολλούς δρόμους να κλείνουν εντελώς και τα ΜΜΜ να μην μπορούν να εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους.

Passengers wade through high water as they evacuate a bus stuck in a flooded underpass in southern Athens, Thursday, Oct. 14, 2021. Storms have been battering the Greek capital and other parts of southern Greece, causing traffic disruption and some road closures. pic.twitter.com/jGVcnTvGFo