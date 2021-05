Σε νέα ανοίγματα δραστηριοτήτων, με τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών, προχωρά η κυβέρνηση με το βλέμμα και στον τουρισμό, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προκειμένου η Ελλάδα να λειτουργεί ως ασφαλής τουριστικός προορισμός, στον απόηχο της παρουσίασης του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της EE.



Στο πλαίσιο αυτό από σήμερα Παρασκευή, ανοίγουν μετά από έναν ολόκληρο χειμώνα τα υπαίθρια θέατρα, όπου θα μπορούν να πραγματοποιηθούν θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες με μάσκες, αποστάσεις και πληρότητα 50% και ακολουθεί το άνοιγμα των γυμναστηρίων τη Δευτέρα 31 Μαΐου.



Τους σχεδιασμούς για τα γυμναστήρια/ δεξιώσεις καλείται να εξετάσει σήμερα η επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Οι επιστήμονες καλούνται να επανεξετάσουν το ανώτατο πλαφόν των 100 ατόμων για τις δεξιώσεις όσο το θέμα της μουσικής στην εστίαση.



Οι κανόνες για τα υπαίθρια θέατρα



Σε ταράτσες, ανοιχτούς χώρους, με αποστάσεις, μάσκες και όλα τα απαραίτητα μέτρα, ανοίγουν σήμερα τα θέατρα, όπου θα μπορούν να πραγματοποιηθούν θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες με πληρότητα 50% και συγκεκριμένη ταξιθεσία.



Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη λειτουργία της έχουν ως εξής:



• Οι χώροι θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους θεατές/ακροατές

• Η πληρότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 50%

• Θα πρέπει να υπάρχει κενό/κενή θέση ανά δύο καθήμενους. Άτομα τα οποία δεν έχουν προσέλθει μαζί, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις χωρίς κενό μεταξύ της.

• Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δεν επιτρέπεται διάλειμμα τόσο προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός, όσο και για να εξοικονομείται χρόνος για την απολύμανση και τον καθαρισμό του χώρου

• Η λειτουργία κυλικείου/bar επιτρέπεται πριν και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός και οι θεατές/ακροατές να μπορούν να κατευθύνονται της αυτό σε διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια παραμονής της

• Η ταξιθεσία είναι υποχρεωτική.

• Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός και η συγκέντρωση ατόμων οπουδήποτε στον χώρο

• Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων θα πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης

• Υποχρεωτική είναι η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Τη Δευτέρα το άνοιγμα των γυμναστηρίων



Τη Δευτέρα 31 Μαΐου ακολουθεί το άνοιγμα γυμναστηρίων, αλλά και των χώρων δεξιώσεων με οριστικοποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Τα γυμναστήρια ανοίγουν με:



• δύο υποχρεωτικά self test για κάθε εργαζόμενο την εβδομάδα

• έναν αθλούμενο ανά 10 τ.μ.

• ανοιχτά παράθυρα

• κλειστό κλιματισμό και κλειστά αποδυτήρια



Εμβολιασμοί – self test



Σε ό,τι αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία» από το Σάββατο 29 Μαΐου ανοίγει και η πλατφόρμα των ραντεβού με όλα τα εμβόλια για τους πολίτες 30-34 ετών, ενώ από τις αρχές Ιουνίου προγραμματίζεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 18-29 ετών. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο εμβολιασμός όλων των πολιτών από την ηλικία των 18 ετών και άνω μέχρι και τον Ιούλιο.



Παράλληλα, υποχρεωτικό παραμένει το μέτρο των self test για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθότι οδηγεί για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και την καλύτερη ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.



Πηγή: skai.gr