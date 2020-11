«Τον περίμεναν» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Κακαβελάκης, ξάδελφος του ιερέα Νικόλαου Κακαβελάκη που δέχθηκε το Σάββατο δύο πυροβολισμούς ενώ έκλεινε τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου ιερουργεί.



Ο ελληνορθόδοξος ιερέας δέχθηκε δύο πυροβολισμούς γύρω στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο κ. Κακαβελάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι ο ιερέας δέχθηκε πυροβολισμούς από πιστόλι και όχι κυνηγετικό όπλο, χωρίς να διευκρινίσει για την πηγή των πληροφοριών του. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πατήρ Νικόλαος σε λίγο καιρό θα ερχόταν στο Καστέλι.



Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι ένας ύποπτος συνελήφθη για την επίθεση. Το βράδυ του Σαββάτου το πρακτορείο Ruptly έδωσε στη δημοσιότητα νέα πλάνα από τη Λυών, με την κινητοποίηση της αστυνομίας λίγα λεπτά μετά την επίθεση



