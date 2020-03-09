Επικαιροποιήθηκε η λίστα των σχολείων που θα μείνουν κλειστά στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού. Εκτός από τα σχολεία που περιλαμβάνονται στην λίστα του υπουργείου Παιδείας, αρκετά σχολεία κλείνουν προσωρινά για απολύμανση με αποφάσεις των επιμέρους δημοτικών αρχών.
Διαβάστε αναλυτικά τα σχολεία:
1 1ο ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙ 2020-03-24
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΤ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ 20 2020-03-24
3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 14 2020-03-24
4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Φλώρινας ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΗΤΡ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 84 2020-03-24
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Αττικής ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 15 2020-03-24
6 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 15 2020-03-24
7 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Αττικής ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ Στεφάνου Δέλτα 15, 2020-03-24
8 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ Αττικής ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2020-03-24
9 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ΠΕΥΚΗΣ Αττικής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2020-03-24
10 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» ΠΕΥΚΗΣ Αττικής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2020-03-24
11 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αττικής ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 39 2020-03-24
12 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αττικής ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν.ΤΡΥΠΙΑ 47 2020-03-24
13 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Αττικής ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 255 2020-03-24
14 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αττικής ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 200 2020-03-24
15 2ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ 60 & ΠΑΣΣΩΒ 8 2020-03-24
16 40ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 2020-03-24
17 65ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 71 2020-03-24
18 ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΙΤΣΑΚΗ 18 2020-03-23
19 "ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ηλείας ΗΛΕΙΑΣ - 2020-03-18
20 "ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Αχαΐας AXAIA - 2020-03-18
21 "ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΥ - 2020-03-18
22 AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS Αττικής ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αγίας Παρασκευής και ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 129 2020-03-23
23 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Αττικής ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Χλόης και Τρικάλων 2020-03-23
24 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Αττικής ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Χλόης και Τρικάλων 2020-03-23
25 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΠΙΤΟΥ 15 2020-03-13
26 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΕΙΓΥ 17 2020-03-13
27 49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 413-415 2020-03-23
28 20ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ 46 -48 2020-03-23
29 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 37 2020-03-23
30 40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΖΩΤΟΥ 2020-03-23
31 22ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΛΟΦΥΤΟΥ 55 ΚΑΙ ΛΑΡΝΕΩΣ 2 2020-03-23
32 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ Αττικής ΑΛΙΜΟΥ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 29 2020-03-23
33 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ξ.Π Αττικής ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2020-03-23
34 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 6 & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2020-03-23
35 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟ Αττικής ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 6 & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2020-03-23
36 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ξ.Π Αττικής ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΖΗΡΙΔΗ 2020-03-23
37 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Αττικής ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΩΝ 2020-03-23
38 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Αττικής ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-03-23
39 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Αττικής ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ 16 2020-03-23
40 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΣΩΒ 8 2020-03-23
41 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΣΣΩΒ 8 2020-03-23
42 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σουλίου 2-4 & Λεωφ. Γαλατσίου 2020-03-23
43 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΑΣΣΩΒ 8 2020-03-23
44 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 5 2020-03-23
45 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βεΐκου και Αγ.Ειρήνης 9 2020-03-23
46 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΑΥΝΟΥ 2 2020-03-23
47 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Αττικής ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 2020-03-23
48 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ Αττικής ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ-ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΑ 8 2020-03-23
49 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αττικής ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2020-03-13
50 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αττικής ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΛΣΟΥΣ-ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2020-03-13
51 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αττικής ΓΛΥΦΑΔΑΣ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 2-4 2020-03-23
52 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αττικής ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1 2020-03-23
53 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αττικής ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2-4 2020-03-23
54 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Αττικής ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 21-23 & ΚΑΒΑΛΑΣ 20 2020-03-23
55 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αττικής ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2020-03-23
56 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αττικής ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΗΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 13 Β 2020-03-23
57 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 50 2020-03-23
58 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ Αττικής ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΟΝΙΤΩΝ 21 & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2020-03-23
59 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ Αττικής ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1 2020-03-23
60 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αττικής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 2020-03-13
61 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αττικής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 2020-03-13
62 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αττικής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 2020-03-13
63 11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αττικής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ 73 2020-03-13
64 13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αττικής ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 46 2020-03-23
65 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αττικής ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΩΠΙΑΣ 2020-03-23
66 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Αττικής ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ N. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ 24 & ΟΔΥΣΣΕΩΣ 2020-03-13
67 1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ Αττικής ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Χριστούπολη 2020-03-23
68 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ Αττικής ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ 2020-03-23
69 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ Αττικής ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ 2020-03-23
70 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Αττικής ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 8 2020-03-13
71 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΘΕΩΝ & ΚΑΜΕΛΛΙΩΝ 36 2020-03-23
72 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΨΥΧΙΚΟ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΛΛΙΩΝ 36 2020-03-23
73 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Θεσσαλονίκης ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΕΡΜΑ ΙΚΑΡΟΥ 2020-03-17
74 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκης ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 2020-03-17
75 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Θεσσαλονίκης ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 2020-03-17
76 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Θεσσαλονίκης ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 1 2020-03-17
77 1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ Θεσσαλονίκης ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Ν.ΣΑΡΒΑΝΗ 2 2020-03-11
78 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Αττικής ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΟΡΜΟΠΟΥΛΟΥ 20 2020-03-12
79 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Εύβοιας ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 2020-03-23
Πηγή: skai.gr