Ελλάς, Ελλήνων… ανικανοποιήτων; Από τους λιγότερο ικανοποιημένους από την ποιότητα ζωής τους στην ΕΕ δηλώνουν οι Έλληνες πολίτες. Όπως προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στις πέντε τελευταίες θέσεις της γενικής κατάταξης.



Ειδικότερα, στην ΕΕ των «28», οι 6,4 στους 10 Έλληνες δήλωναν το 2018 ικανοποιημένοι από την ποιότητα ζωής τους, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,3 στα 10. Το 59,6% δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι, το 26,9% λίγο ικανοποιημένοι και μόνο το 13,5% πολύ ικανοποιημένοι.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το 2018 το 39,5% των Ελλήνων δήλωναν το 2018 λίγο ή πολύ ανασφαλείς, το 28,2% πως νιώθει μία μικρή ασφάλεια ενώ το 23,2% δήλωναν πολύ ασφαλείς.



Μόλις 4,1 στους 10 Έλληνες έχει εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα της χώρας, ενώ το 37% δηλώνει πως έχει εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα το 2018 ήταν 7.863 ευρώ, με μόλις 4,3 στους 10 Έλληνες να είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική τους κατάστασή. Συγκριτικά, το χαμηλότερο μέσο ετήσιο εισόδημα το 2018 καταγράφεται στη Ρουμανία (3.284 ευρώ) και το υψηλότερο στο Λουξεμβούργο (40.270 ευρώ). Το μέσο εισόδημα στην ΕΕ ανέρχεται σε 17.360 ευρώ.

Στην Ελλάδα 6,6 στους 10 πολίτες είναι ικανοποιημένοι από την κατάσταση του νοικοκυριού τους, τελευταίοι στην ΕΕ, ενώ 6,1 στους 10 δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία τους.



Αναφορικά με την εκπαίδευση, το 41,8% έχει τελειώσει τη μέση, το 26,4% την κατώτατη εκπαίδευση ενώ το 31,7% την ανώτερη.

Ικανοποιημένοι με την αξιοποίηση του χρόνου τους είναι οι 6,1 στους 10 ενώ ο μέσος όρος εργασίας είναι 42 ώρες την εβδομάδα.



Το 76,4% των Ελλήνων δηλώνουν υγιείς, το 14,4% αναφέρει πως αντιμετωπίζει κάποια μικρά προβλήματα ενώ το 9,2% δηλώνει πως έχει σοβαρά ή πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι 81,4 χρόνια.



Οι επτά στους 10 Έλληνες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις ενώ το 86,6% θεωρεί πως σε περίπτωση ανάγκης έχουν άνθρωπο για να τον στηρίξει.

Ικανοποιημένοι για το περιβάλλον στο οποίο ζουν δήλωναν οι 6,2 στους 10.



Πιο ικανοποιημένοι Ευρωπαίοι δηλώνουν οι Δανοί όπως προκύπτει από την έρευνα:



• Δανία: 8,2

• Φινλανδία: 8,1

• Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σουηδία: 7,9

• Ιρλανδία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία: 7,7

• Μάλτα: 7,6

• Βέλγιο, Γερμανία: 7,3

• Γαλλία, Πολωνία: 7,2

• Ισπανία: 7

• Πορτογαλία, Σλοβακία: 6,9

• Εσθονία: 6,7

• Ιταλία: 6,6

• Κύπρος, Τσεχία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Ρουμανία: 6,5

