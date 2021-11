Για «σημαντική ημέρα» έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως διότι όπως ανέφερε «υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, μία πρωτοβουλία της Ελλάδας για έκδοση κοινού ανακοινωθέντος κατά του αποκλεισμού των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν από την εκπαίδευση». Στη δήλωση που έκανε, η κυρία Κεραμέως κατά τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας στις Βρυξέλλες σημείωσε ότι «είναι μία πρωτοβουλία που πήρε η Ελλάδα, κατόπιν πρότασης που στείλαμε στην ΕΕ σε όλους τους ομολόγους υπουργούς Παιδείας και υιοθετήθηκε ολοθέρμως από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ».

Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δήλωσε: «Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική ημέρα καθότι μετά από μία διετία επιστρέψαμε στις δια ζώσης συνεδριάσεις της Συνόδου των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ. Είναι επίσης μία σημαντική ημέρα διότι υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, μία πρωτοβουλία της Ελλάδας για έκδοση κοινού ανακοινωθέντος κατά του αποκλεισμού των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν από την εκπαίδευση. Είναι μία πρωτοβουλία που πήρε η Ελλάδα, κατόπιν πρότασης που στείλαμε στην ΕΕ σε όλους τους ομολόγους Υπουργούς Παιδείας και υιοθετήθηκε ολοθέρμως από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Κατά τα λοιπά στην ατζέντα τη σημερινή, είχαμε θέματα που αφορούσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, θέματα που αφορούν επενδύσεις στην εκπαίδευση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς επίσης και ενίσχυσης των νέων μας και της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσουμε όλες τις δράσεις της χώρας μας που αφορούν για παράδειγμα στα νέα προγράμματα σπουδών, στα εργαστήρια δεξιοτήτων, σε όλο το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο προωθεί εδώ και δυόμιση χρόνια η ελληνική κυβέρνηση κι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η Ελλάδα πλέον πρωταγωνιστεί στις εκπαιδευτικές εξελίξεις».

Την ικανοποίησή της για τη στήριξη που έλαβε η ελληνική πρόταση εξέφρασε η υπουργός με ανάρτησή της στο twitter. «Ιδιαίτερη χαρά που η ελληνική πρόταση για Κοινή Δήλωση των Υπουργών Παιδείας ΕΕ υπέρ του δικαιώματος εκπαίδευσης των κοριτσιών στο Αφγανιστάν έλαβε ομόφωνη στήριξη & από τους 27 υπουργούς! Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Προεδρία της Σλοβενίας & σε όλα τα κράτη-μέλη για τη στήριξη», έγραψε η κυρία Κεραμέως.

Very happy that the Greek proposal for a Joint Statement on girls’ access to education in Afghanistan received unanimous support from all 27 EU Member States’ education ministers! Congratulations to all and special thanks to the Slovenian Presidency @EU2021SI for the great work! pic.twitter.com/OoRtVPXhUY