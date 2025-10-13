Λογαριασμός
Κάρυστος: Κατέληξε η 53χρονη που νοσηλευόταν επί μήνες μετά τον ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της

Η 53χρονη Γεωργία από την Κάρυστο, θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της, κατέληξε ύστερα από μήνες νοσηλείας

Κάρυστος: Κατέληξε η 53χρονη που είχε ξυλοκοπηθεί από τον σύζυγό της

Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατέληξε σε γυναικοκτονία.

Η άτυχη Γεωργία από την Κάρυστο, που νοσηλεύοταν επί μήνες στον Ευαγγελισμό μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της, κατέληξε.

Με βαθιά θλίψη και μεγάλη αγανάκτηση, οι αγαπημένοι της άτυχης Γεωργίας, αποκάλυψαν στο Star τον καθημερινό Γολγοθά που βίωνε  στο πλευρό ενός βίαιου, κακοποιητικού συζύγου... 

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο... Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να "σωφρονίσει" τέτοιους εγκληματίες», δήλωσε ανιψιά του θύματος. 

Από την πλευρά του, ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε "με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι... όπου με πάρει το σίδερο", έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε!  Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια.».

Ο 65χρονος σύζυγός της αρχικά ισχυρίστηκε πως η γυναίκα του έπεσε και χτύπησε, ενώ έκανε δουλειές στην ύπαιθρο.

Ωστόσο, μια ανώνυμη καταγγελία στις αρχές για το βιαιο παρελθόν του «έτρεξε» τις έρευνες, με αποτέλεσμα λίγες μέρες αργότερα να συλληφθεί.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Από τότε και για 10 ολόκληρους μήνες, η Γεωργία «πάλευε» στον Ευαγγελισμό για να κρατηθεί στη ζωή.

