Την ικανοποίησή του για την ελληνοισραηλινή αμυντική συμφωνία, ύψους 1,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1,37 δισεκ. ευρώ), η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια δέκα αεροσκαφών M-346 (Lavi) και την ίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου πτήσεων, εκφράζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, αλλά και ο ίδιος ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Η συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί και από τα δύο υπουργεία Άμυνας, περιλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικού κέντρου πτήσεων για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, από την εταιρεία Elbit Systems. Περιλαμβάνει επίσης τη συντήρηση αεροσκαφών T-6 (Efroni), καθώς και την παροχή προσομοιωτών, πτήσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης. Η συμφωνία G-to-G (διακρατική) ανέρχεται σε περίπου 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια και θα διαρκέσει πάνω από 20 χρόνια.

Ενόψει της υπογραφής, ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκάντς, δήλωσε ότι «αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει τις εξαιρετικές και αναπτυσσόμενες σχέσεις που έχουμε με την Ελλάδα».

«Είναι μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τόσο του Ισραήλ όσο και της Ελλάδας, θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και στις δύο χώρες και θα προωθήσει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Στο τηλεφώνημα που έλαβα μετά την έγκριση της συμφωνίας, ευχαρίστησα τον φίλο μου τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, και εξέφρασα την εκτίμησή μου για την προσωπική του συμμετοχή στην προώθηση αυτού του έργου. Εξέφρασα επίσης την πρόσφατη ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας και σημείωσα την προσδοκία μου ότι αυτές θα εμβαθύνουν περαιτέρω» πρόσθεσε ο κ. Γκάντς.

The biggest defense agreement between Israel and Greece:

Following an international tender, the Greek Government approved the Israel MoD’s bidding win to establish a flight academy for the Hellenic Air Force, which will be built and operated by @ElbitSystemsLtd 1/3 pic.twitter.com/7J7yGy2I4w