Επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ολλανδού ομολόγου του Μαρκ Ρούτε στο Μέγαρο Μαξίμου το βράδυ της Τρίτης μετά από μια άκρως προβοκατόρική και προσβλητική ερώτηση Ολλανδής δημοσιογράφου.

Το ερώτημά της υιοθετούσε την προπαγάνδα περί βίαιων επαναπροωθήσεων μεταναστών από την Ελλάδα (push back) ενώ κατηγόρησε ανοιχτά τον πρωθυπουργό ότι ψεύδεται και πως προσβάλει τη νοημοσύνη των δημοσιογράφων.

Οργισμένη ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού ο οποίος διεμήνυσε ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να προσβάλει τον ίδιο αλλά και τον ελληνικό λαό και θύμισε πως η Ελλάδα έχει σώσει ζωές στη θάλασσα.

Ποια είναι όμως η Ολλανδή δημοσιογράφος που εξαπέλυσε αυτές τις κατηγορίες για τη χώρα μας μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου; Πρόκειται για την Ίνγκεμποργκ Μπέγκελ η οποία τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί στην Ύδρα επειδή φιλοξενούσε μετανάστη που είχε υποβάλλει τρεις φορές αίτηση ασύλου και απερρίφθη. Ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμα στα δικαστήρια η Ολλανδή δημοσιογράφος βρέθηκε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου να θέτει ερωτήματα που περί push back και ψεύδη από την Ελλάδα.

Πριν από τη συνέντευξη, η Μπέγκελ πραγματοποίησε μάλιστα και «γκάλοπ» στο twitter για την ερώτηση που θα πρέπει να θέσει στον Έλληνα πρωθυπουργό.

In a little while here will appear Greek PM Mitsotakis and Dutch PM Mark Rutte. Both co responsible for pushbacks and refugees horror. I have the right to ask ONE question : WHICH QUESTION YOU WANT ME TO ASK THEM? PLEASE GIMME IDEAS! pic.twitter.com/BIL34Z2sqO