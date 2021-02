Εικόνες με χιονισμένα εμβληματικά τοπία από την Αθήνα και από τον εξωτερικό κατάλευκο περιβάλλοντα χώρο τους ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα.

«Σε μαγικό χειμωνιάτικο τοπίο μετατράπηκε η Ελλάδα και η πρεσβεία μας στην Αθήνα είναι σήμερα καλυμμένη με χιόνι - μια από τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις από το 1987! Απολαύστε και μείνετε ασφαλείς!» αναφέρεται σε ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας.

Greece turned into a winter wonderland and our Embassy in Athens is covered in snow today - one of the biggest snowfalls to hit since 1987! Enjoy and stay safe!❄️❄️



📸: Greg Etter pic.twitter.com/7rFhx4sOwp