Καλός και ευγενικός συνάδερφος, ο ορισμός του «εραστής της τέχνης», γλυκός και δυσεύρετος άνθρωπος. Δεν έχω λόγια ειλικρινά. Κώστα Ταρπατζή θα σε θυμάμαι και θα σε μνημονεύω πάντα με αγάπη.

A post shared by Servetas Giannis (@servetasgiannis) on Nov 21, 2019 at 11:51pm PST