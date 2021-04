Τον Λόρδο Βύρωνα τιμά με tweet της η πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα Κέιτ Σμιθ.



«Ο Λόρδος Βύρων πέθανε στο Μεσολόγγι στις 19 Απριλίου 1824. Αποτέλεσε την επιτομή της έννοιας του Φιλελληνισμού και έγινε μέρος του Ελληνικού Αγώνα για την Ανεξαρτησία» σημειώνει μεταξύ άλλων η κ. Σμιθ για τον σπουδαίο συμπατριώτη της.

#Lord #Byron died in #Missolonghi on 19 April 1824. He epitomised the concept of #Philhellenism and became part of the Greek #Independence #Struggle. #Greece2021 pic.twitter.com/uqrJR646fU