H bwin, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας ανακοινώνει τον Απολογισμό του Κοινωνικού Αποτυπώματος για το 2020. Η χρονιά που ολοκληρώνεται έκρυβε πολύ μεγάλες προκλήσεις για όλους και η bwin προσάρμοσε αμέσως το πρόγραμμά της προς αυτή την κατεύθυνση. Υποστηρίζοντας κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, πάντα σε συνεργασία με Οργανισμούς με αναγνωρισμένο έργο, βρέθηκε στοχευμένα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Παράλληλα, εγκαινίασε τη νέα παγκόσμια στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τα τελευταία χρόνια η bwin:

• Πραγματοποίησε 70 πρωτοβουλίες κοινωνικού ενδιαφέροντος.

• Συνέδραμε σε 57 τοπικές κοινωνίες.

• Υποστήριξε 118.679 παιδιά και νέους αλλά και έμμεσα τις οικογένειες τους.

• Επένδυσε 210 ώρες εθελοντικής προσφοράς από τους εργαζόμενους.

• Στήριξε 21 αναγνωρισμένα Ιδρύματα, Σωματεία, ΜΚΟ & Οργανισμοί.

• Ταξίδεψε 2.500 ναυτικά μίλια για ανθρωπιστικούς λόγους.

• Διένυσε 45.000 χιλιόμετρα κοινωνικής προσφοράς.

• Προσέφερε 150 τόνους τροφίμων.

Μόνο το 2020, η bwin υλοποίησε πάνω από 30 πρωτοβουλίες σε 20 διαφορετικές τοπικές κοινωνίες. Από τον Έβρο και τις Πρέσπες έως την Κρήτη και τα Ιωάννινα. Αναλυτικότερα προχώρησε σε:

• Πλήρη ανακατασκευή δύο γηπέδων (μπάσκετ, βόλεϊ) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου. Παράλληλα, καλλωπίστηκε ο προαύλιος χώρος τους, με στόχο οι μαθητές να παίζουν σε ένα χρωματιστό και ακόμη πιο όμορφο μέρος.

• Πραγματοποίηση προγραμμάτων ιατρικών αποστολών στις Πρέσπες και την Κύμη Ροδόπης. Πάνω από 200 μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών εξετάστηκαν από τους Γιατρούς του Κόσμου.

• Ανακατασκευή πρότυπων παιδικών χαρών της ΕΛΕΠΑΠ σε Ιωάννινα και Χανιά. Τα «Γενναία Παιδιά» του Οργανισμού μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τη χαρά του παιχνιδιού με άλλα παιδιά της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από εμπόδια και διακρίσεις.

• Στήριξη της ανέγερσης μίας νέας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 9 ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με το όνομα «Αριάδνη», από την Εταιρεία Προστασία Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».

• Εκπλήρωση των ευχών παιδιών, κάνοντας τα όνειρά τους πραγματικότητα, στο πλαίσιο του e-walk, το οποίο διοργανώθηκε από το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

• Κάλυψη του κόστους προγράμματος αποκατάστασης σε ανασφάλιστα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, στηρίζοντας το έργου του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειο».

• Δημιουργία και παράδοση Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών καλαθιών αγάπης σε μοναχικούς ανθρώπους στην Αττική, αλλά και σε 14 Ιδρύματα και ΜΚΟ στην Ελλάδα. Οι επωφελούμενοι ήταν συνολικά πάνω από 900 παιδιά, νέοι και ηλικιωμένοι.

• Προσφορά στο Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” (σε συνεργασία με την “ΠΝΟΗ - Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού“), συσκευών ανάνηψης με ελεγχόμενη πίεση για νεογνά (Neopuff), ώστε να μην χρειαστούν την υποστήριξη αναπνευστήρα.

• Ανακατασκευή γηπέδων τένις στο ίδρυμα «Θεοτόκος».

• Παροχή αναλώσιμων και απαραίτητου εξοπλισμού για τη νέα σχολική χρονιά στα 200 παιδιά και νέους που υποστηρίζουν η ΕΛΕΠΑΠ και η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».

• Δωρεά van για τρίτη συνεχή χρονιά προς την Ένωση «Μαζί για το παιδί», ώστε να μεταφέρει τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης σε οικογένειες όλης της Αττικής.

Υπεύθυνο Παιχνίδι

Η bwin, μέσω του group της Entain στο οποίο ανήκει, εφαρμόζει τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ασφάλειας και αυτό αποτυπώνεται στην πράξη μέσω των δεκάδων καθημερινών ελέγχων που πραγματοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαρμόσει και στην Ελληνική αγορά τη παγκόσμια στρατηγική επτά σημείων για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Ακολουθώντας τη στρατηγική, η bwin παρουσίασε το νέο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό spot για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, με την συμμετοχή του κορυφαίου διεθνούς guard της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κώστα Σλούκα.

Πανδημία κορωνοϊού

Η bwin, από τη πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, βρέθηκε δίπλα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με ακόμη πιο στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις. Αναλυτικά:

• Κάλυψε μέρος των απαιτούμενων εξόδων για τη δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης μοναχικών ή ηλικιωμένων από τους Γιατρούς του Κόσμου.

• Φρόντισε αστέγους με ομάδα άμεσης παρέμβασης στο δρόμο σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου.

• «Υιοθέτησε» πάνω από 20 οικογενειών που έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά της καθημερινής τους διαβίωσης.

• Στήριξε τη συμβουλευτική Γραμμής 11525 της Ένωσης «Μαζί για το παιδί». Οι καλούντες λαμβάνουν από ειδικούς θεραπευτές την απαραίτητη ψυχολογική καθοδήγηση και ενδυνάμωση για να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

• Ενίσχυσε το έργο των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”, προσφέροντας 10.000 γάντια μιας χρήσης.

• Ενίσχυσε το έργο των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού του “Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας”, προσφέροντας 10.000 μάσκες.

• Ενίσχυσε το έργο των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου “Αττικόν”, προσφέροντας φορητό αναπνευστήρα βαρέως τύπου για την μηχανική υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας των ενηλίκων και παίδων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.



Εθελοντική Προσφορά

Επιπλέον, η εθελοντική συνεισφορά της Ομάδας της bwin ήταν ιδιαιτέρα σημαντική και καθοριστική καθώς, συγκέντρωσαν και παρέδωσαν στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί» πάνω από ένα τόνο τρόφιμα μακράς διαρκείας, καθώς και καθαριστικά και είδη ατομικής υγιεινής για παιδιά και οικογένειες που έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό. Παράλληλα, η συμμετοχή τους σε εθελοντικές αιμοδοσίες ήταν μεγάλη συγκεντρώνοντας αρκετά λίτρα από αίμα.

Διακρίσεις

Το 2020, απονεμήθηκαν στη bwin διακρίσεις και βραβεία, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαχρονική συνέπειά που δείχνει στην κοινωνική υπευθυνότητα. Αναλυτικότερα:

• Τιμήθηκε στα «Corporate Affairs Excellence Awards» με δύο κορυφαίες διακρίσεις για τη συνεπή συνεργασία της με ΜΚΟ και Οργανισμούς, καθώς και για το Κοινωνικό της αποτύπωμα! Η bwin διακρίθηκε στις κατηγορίες «Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ» με τίτλο δράσης «Με τους Γιατρούς του Κόσμου στα ακριτικά νησιά με την υποστήριξη της bwin» και στη κατηγορία «Συνέργεια με ΜΚΟ στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΕΚΕ (Cause-related marketing)» με τίτλο δράσης: «Η bwin στηρίζει το έργο της Ένωσης Μαζί για το Παιδί».

• Η Entain, στην οποία ανήκει το διεθνές brand της bwin, κέρδισε την κορυφαία διάκριση «Safer gambling operator of the year», στο πλαίσιο των παγκόσμιων βραβείων κύρους “EGR Operator Awards 2020”, αλλά και τη σημαντική διάκριση «Socially Responsible Sportsbook of the Year» στα Βραβεία “SBC Awards 2020”.

• Για το πολύπλευρο κοινωνικό της έργο η bwin τιμήθηκε σε ειδικές εκδηλώσεις από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και από το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η bwin, υποστηρίζει έμπρακτα 18 ταλαντούχους αθλητές ατομικών αγωνισμάτων. Οι πρωταθλητές προσπαθούν καθημερινά να πετύχουν τους στόχους τους και κυνηγούν το όνειρό τους για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, μέσω του προγράμματος: «Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονικών».

Εκ μέρους της bwin η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε: «Το 2020, ήταν μία χρονιά που μας δίδαξε ότι πρέπει να έχουμε προσαρμοστικότητα σε οποιοδήποτε πλάνο Εταιρικής Υπευθυνότητας ακολουθούμε. Η συνεισφορά στην κοινωνία της bwin τη χρονιά που διανύσαμε ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Μέσα από την πολυετή αλλά και σταθερή μας συνεργασία με αναγνωρισμένους Φορείς και Ιδρύματα, συνεχίσαμε να στηρίζουμε το πολύτιμο έργο τους απέναντι στην κοινωνία. Παράλληλα, προσαρμόσαμε τις δράσεις μας υποστηρίζοντας κοινωνικά ευάλωτες ομάδες που πλήγηκαν οικονομικά λόγω της πανδημίας. Στόχος μας και όραμά μας για τη νέα χρονιά παραμένουν τα ίδια. Όραμά μας ένα καλύτερο αύριο με μοναδικό στόχο να συνεχίζουμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο επιστρέφουμε στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που καθημερινά δεχόμαστε.»

Ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα brand παροχής διαδικτυακού στοιχήματος και τυχερών παιγνίων στον κόσμο, η bwin συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους και τις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, επιστρέφοντας την εμπιστοσύνη που δέχεται.

Περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της bwin προς την κοινωνία, μπορείτε να βρείτε στο: www.bwincares.gr.

