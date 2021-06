Έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας στην επιχείρηση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού στη γειτονική Αλβανία.

Η χώρα μας έστειλε 20.000 δόσεις εμβολίων της AstraZeneca.

«20.000 δόσεις εμβολίων μεταφέρθηκαν σήμερα από την Ελλάδα στη φίλη και γείτονα Αλβανία», αναφέρει η Πολιτική Προστασία στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter δημοσιεύοντας και φωτογραφία από την αποστολή των εμβολίων στην Αλβανία.



20.000 #AstraZeneca 💉 transported today from #Greece 🇬🇷 to friend & neighbor #Albania 🇦🇱 @GSCP_GR & @GreeceMFA join forces to promote vaccine sharing because in fighting #Covid_19 we stand #StrongerTogether 🤝 @AlbanianDiplo @AlbaniaGreecein @GreeceinAlbania @eu_echo pic.twitter.com/QJ6iP6gRQd