Δύο συγκλονιστικές φωτογραφίες και ένα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης μεταναστών χθες από το λιμενικό ανοιχτά της Κρήτης έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Μετανάστευσης. Επισημαίνει παράλληλα της τουρκικές ευθύνες για αυτή τη νέα, «αχρείαστη τραγωδία» στο Αιγαίο με επτά νεκρούς.

Οι δυνάμεις της ακτοφυλακής κατάφεραν να διασώσουν 37 μετανάστες. Ορισμένοι από αυτούς, κρατιόντουσαν από σανίδες για να κρατηθούν στην επιφάνεια της θάλασσας. Αρκετοί ακόμη μετανάστες αγνοούνται.

«Η Τουρκία πρέπει να παίρνει πιο σοβαρά τις διεθνείς της υποχρεώσεις», τονίζει το υπουργείο Μετανάστευσης επισημαίνοντας ότι από τις αρχές του 2021 η Ελλάδα έχει διασώσει εκατοντάδες μετανάστες που επιχειρούν να διασχίσουν τη θάλασσα από τα τουρκικά παράλια.

Προσθέτει επίσης ότι αυτή η αχρείαστη τραγωδία οφείλεται στην αποτυχία της Τουρκίας να δράσει κατά των εγκληματικών συμμοριών και να αποτρέψει αυτές τις επικίνδυνες διελεύσεις. «Αυτό πρέπει να σταματήσει», τονίζει χαρακτηριστικά το ελληνικό υπουργείο Μετανάστευσης.

Δείτε το βίντεο:

Yesterday the @HCoastGuard rescued 37 #migrants in this operation in the Aegean - some were found floating on boards in the sea of Crete (1/3) pic.twitter.com/PfTCLVCxrx