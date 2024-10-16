Η Coca-Cola στέκεται στο πλευρό των πληγέντων με την ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικού Έργου στα Τρίκαλα

Ένα χρόνο μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Ντάνιελ στη Θεσσαλία, η Coca-Cola κινητοποιήθηκε άμεσα, με στόχο να προσφέρει ανακούφιση τους κατοίκους της περιοχής της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Με την ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου στο Δήμο Τρικκαίων, στέκεται δίπλα στους πληγέντες και αποδεικνύει πόσο σημαντική ανάγκη είναι τα έργα υποδομών που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων των τοπικών κοινωνιών.

Η Coca-Cola στην Ελλάδα, σε μόλις ένα χρόνο, υλοποίησε αυτό το σημαντικό αντυπλημμυρικό έργο σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola. Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο έργο σύμπραξης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα στην περιοχή της Θεσσαλίας, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023 και το εν λόγω αντιπλημμυρικό Έργο αφορά την εγκατάσταση ενός νέου αγωγού απομάκρυνσης όμβριων υδάτων από την περιοχή της Μπάρας προς την τάφρο της Μπαλκούρας των Τρικάλων.

Στόχος αυτού του έργου, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής έτσι ώστε να την θωρακίσουν απέναντι στις έντονες βροχοπτώσεις, γιατί πλέον θα υπάρχει δυνατότητα να απομακρυνθούν τα νερά και να ωφεληθούν συνολικά οι κάτοικοι του Δήμου.

Το αντιπλημμυρικό έργο συμπληρώνει και ενισχύει τα έργα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων (ΔΕΥΑΤ) και αναμένεται να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας σε ενδεχόμενα μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα, συμβάλλοντας στην πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή και στην συνολική ανθεκτικότητα του τόπου απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα για την παράδοση του έργου, παρευρεθήκαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρος Καμπούρης ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά «Είναι εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι εδώ στα εγκαίνια ενός αντιπλημμυρικού έργου καίριας σημασίας, το οποίο παραδίδεται στην πόλη των Τρικάλων, ένα έτος μετά το φαινόμενο της κακοκαιρίας Daniel και τις ισχυρές καταστροφές που προκλήθηκαν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Το έργο αυτό αποτελεί απτό παράδειγμα της δημιουργικής σύμπραξης μεταξύ του κεντρικού Κράτους, κυρίως της τοπικής Αυτοδιοίκησης, και του δραστήριου και οραματιστή ιδιωτικού τομέα που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούει στο όνομα Coca-Cola στην Ελλάδα».

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νικόλαος Σακκάς ο οποίος με δηλώσεις του τόνισε ότι «Η συνεργασία του Δήμου μας και της ΔΕΥΑΤ με την Coca-Cola στην Ελλάδα και την GWP-Med ήταν άψογη. Η σύμπραξη αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε, από την πρώτη κιόλας στιγμή. Παράλληλα, η κοινή μας πορεία έδωσε απτά δείγματα, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν, η Αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση πλευρών της κλιματικής κρίσης, που τόσο έντονα επηρέασε την πόλη και χωριά του Δήμου μας. Με τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιήθηκαν μέσα σε πραγματικό ελάχιστο διάστημα, επιδιώκουμε να γίνουμε πιο ισχυροί απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα, προστατεύοντας τους πολίτες και τις περιουσίες τους. Ευχαριστώ κάθε συνεργάτη και συνεργάτιδα από τον Δήμο μας, τη ΔΕΥΑΤ και τις συμπράττουσες εταιρείες, που συνέβαλαν στο να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο – από κάθε πλευρά – έργο»

Επιπλέον στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ) κ. Χρήστος Μπλουγούρας αλλά και ο Γενικός Διευθυντής της The Coca Cola Company για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα κ. Σταύρος Μουρελάτος ο οποίος δήλωσε σχετικά «Η ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου στον Δήμο Τρικκαίων αποτελεί για εμάς ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Είμαστε υπερήφανοι που με την στήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola, σταθήκαμε στο πλευρό των κατοίκων και ανταποκριθήκαμε άμεσα, ολοκληρώνοντας το έργο σε μόλις έναν χρόνο, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα της περιοχής. Η δέσμευσή μας να στεκόμαστε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας παραμένει σταθερή και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε έργα που προάγουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προστασία από τις επιπτώσεις την κλιματικής κρίσης. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας και την τοπική κοινωνία για την υποστήριξή τους στις δράσεις που υλοποιήσαμε μαζί για τη Θεσσαλία».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Global Water Partnership – Mediterranean κ. Μιχαήλ Σκούλλος δήλωσε πως «Φαινόμενα όπως η καταστροφική κακοκαιρία Ντάνιελ δεν μπορούν πλέον να μας εκπλήσσουν. Όλες οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή καταδεικνύουν αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, και καθιστούν επείγουσα και αναγκαία την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεών μας. Το είδαμε και πρόσφατα στην Κεντρική Ευρώπη και άλλου στον πλανήτη. Σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και ενισχύοντας τα έργα που είχε ήδη δρομολογήσει, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola ένα έργο που θωρακίζει την περιοχή της Μπάρας, στην καρδιά των Τρικάλων, απέναντι σε πλημμύρες. Η παρέμβασή μας περιλαμβάνει και δράσεις ενδυνάμωσης προς τους τοπικούς φορείς, αλλά και ένα νέο εξειδικευμένο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κλιματική ανθεκτικότητα που θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στα σχολεία των Τρικάλων» ενώ ο Carlos Pagoaga, Πρόεδρος του Ιδρύματος της Coca-Cola, σημείωσε: «Η ολοκλήρωση αυτού του αντιπλημμυρικού έργου σε συνεργασία με το GWP-Med και τον Δήμο Τρικκαίων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη προστασία της περιοχής από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής κοινωνίας».

Οι δράσεις και η συνολική συνεισφορά της Coca-Cola στους πληγέντες των Τρικάλων

Από την πρώτη στιγμή η Coca-Cola Hellas και η Coca-Cola Τρία Έψιλον, στάθηκαν στο πλευρό των κατοίκων των Τρικάλων που επλήγησαν από την κακοκαιρία, με την δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης όπως εμφιαλωμένα νερά αλλά και ρούχα και σχολικά είδη για όσους τα χρειάζονταν. Τέλος, μέσα από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τους Γιατρούς του Κόσμου, υλοποιήθηκε ένα πεντάμηνο πρόγραμμα αρωγής για τους πληγέντες μέσω κινητής μονάδας, η οποία πραγματοποίησε οργανωμένες επισκέψεις σε χωριά, αλλά και επισκέψεις πόρτα-πόρτα για τις ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις της Coca-Cola στην Ελλάδα καθώς αποτελούν μέρος της εταιρικής της κουλτούρας και της ευθύνης της προς την κοινωνία και τον άνθρωπο.