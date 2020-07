Τηλεφωνική επικοινωνία με την υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας, Ίνε Μαρί Έρικσεν (Ine Marie Eriksen Soreide) ,πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχάρη την ομόλογό του για την εκλογή της Νορβηγίας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2021-2022.

